Arka Sokaklar Dizisinde Skandal Olay! Hüsnü Çoban’ın İşi Bitti, Savcı Faruk’un Eline Düştü! Son Çıkmaza Girdi, Artık Kaçışı Yoktur! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklarda skandal olay! Hüsnü Çoban’ın işi resmen biti! Savcı Faruk eline geçirdiği belgelerle dikkatleri üzerine çekti. Son çıkmaza giren Hüsnü Çoban şimdi kaçacak hiçbir yeri yok! Neler oluyor?
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Yüsra Geyik, Özlem Çınar gibi birbirinden başrılı oyuncuların yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Kısa bir süre sonra sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara verecek olan Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde olanlar ise seyirciyi büyük bir şoka soktu.
Zeliş’i kaçırıp zorla tecavüz eden Giray, daha sonra ise yeniden Zeliş’i kaçırmıştı. Zeliş ise yapılanlara daha fazla dayanamamış ve eline aldığı silahla birlikte hastanede Giray’ı vurmuştu. Kızının ne yaptığını bile anlamayan Hüsnü Çoban ise bu ölümü üzerine almış, kızına bir şey olsun istememişti. Dosyayı inceleyen Savcı Faruk ise dosyada bir şeylerin yanlış gittiğinin farkındaydı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.