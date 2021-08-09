- 09 Ağu 2021 - 12:38 G: 09 Ağu 2021 - 12:39

Aşkın Tarifi Dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor? Aşkın Tarifi hangi kanalda, ne zaman yayınlanıyor? Aşkın Tarifi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte yeniden hareketlenen dizi sezonu yeni yapımların televizyonlara taşınmasını sağlıyor. Yaz sezonu için hazırlık yapan kanallar, seyircisinin karşısına yeni diziler ile çıkmayı planlıyor. Bu dizilerden olan ve ilk bölüm tarihinin de belirlendiği Aşkın Tarifi dizisi, fragmanıyla da kendinden sıkça söz ettiriyor. İlgi görmeye başlayan Yeni dizi Aşkın Tarifi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Aşkın Tarifi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte dizi hakkında bilgiler...

Sezon dizilerinin araya girmesiyle birlikte ekranlar yeniden yaz dizilerine kalıyor. Sezon dizilerine göre daha eğlenceli ve kıpır kıpır yapılan yaz dizileri üzerinde adeta mevsimin hafifliğini taşıyor. O dizilerden biri olan Aşkın Tarifi, Kanal D ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor. Başrollerinde Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk’ün oynadığı yeni dizi Aşkın Tarifi ilk bölümü ile yakın bir zamanda başlıyor. NTC Medya imzalı Aşkın Tarifi dizisinin yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, yönetmenliğini ise Deniz Koloş üstleniyor.

Aşkın Tarifi Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor?

Aşkın Tarifi Dizisi Başrollerinde Serra Arıtürk ile Kadir Doğulu’nun oynadığı favori dizinin  9. bölümü 9 Ağustos Pazartesi akşamında Kanal D televizyonunda olacak.

09 Ağu 2021 - 12:38 - Dizi Haberleri

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