Yeni Dizi Aşkın Tarifi Ne Zaman, Hangi Kanalda Başlıyor? Aşkın Tarifi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Sezon dizilerinin araya girmesiyle birlikte ekranlar yeniden yaz dizilerine kalıyor. Sezon dizilerine göre daha eğlenceli ve kıpır kıpır yapılan yaz dizileri üzerinde adeta mevsimin hafifliğini taşıyor. O dizilerden biri olan Aşkın Tarifi, Kanal D ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor. Başrollerinde Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk’ün oynadığı yeni dizi Aşkın Tarifi ilk bölümü ile yakın bir zamanda başlıyor. NTC Medya imzalı Aşkın Tarifi dizisinin yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, yönetmenliğini ise Deniz Koloş üstleniyor.