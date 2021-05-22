Haberler Ankara Haberler Ankara
- 22 May 2021 - 16:32 G: 22 May 2021 - 17:22

Yeni Dizi Aşkın Tarifi Ne Zaman, Hangi Kanalda Başlıyor? Aşkın Tarifi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte yeniden hareketlenen dizi sezonu yeni yapımların televizyonlara taşınmasını sağlıyor. Yaz sezonu için hazırlık yapan kanallar, seyircisinin karşısına yeni diziler ile çıkmayı planlıyor. Bu dizilerden olan ve ilk bölüm tarihinin de belirlendiği Aşkın Tarifi dizisi, fragmanıyla da kendinden sıkça söz ettiriyor. İlgi görmeye başlayan Yeni dizi Aşkın Tarifi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Aşkın Tarifi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte dizi hakkında bilgiler...

Sezon dizilerinin araya girmesiyle birlikte ekranlar yeniden yaz dizilerine kalıyor. Sezon dizilerine göre daha eğlenceli ve kıpır kıpır yapılan yaz dizileri üzerinde adeta mevsimin hafifliğini taşıyor. O dizilerden biri olan Aşkın Tarifi, Kanal D ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor. Başrollerinde Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk’ün oynadığı yeni dizi Aşkın Tarifi ilk bölümü ile yakın bir zamanda başlıyor. NTC Medya imzalı Aşkın Tarifi dizisinin yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, yönetmenliğini ise Deniz Koloş üstleniyor.

22 May 2021 - 16:32 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gönül Dağı Nerede Çekiliyor? Gönül Dağı dizisi Yozgat mı Çekiliyor? mask
Gönül Dağı Nerede Çekiliyor? Gönül Dağı dizisi Yozgat mı Çekiliyor?
Sen Çal Kapımı ve Masumiyet Birbirine Girdi! Masumiyet Dizisinin Fişi Çekilince Baskın Düzenlendi! İsyan Bayrağını Kaldıran Kaldırana! mask
Sen Çal Kapımı ve Masumiyet Birbirine Girdi! Masumiyet Dizisinin Fişi Çekilince Baskın Düzenlendi! İsyan Bayrağını Kaldıran Kaldırana!
Arka Sokaklar Dizisinde Skandal Olay! Hüsnü Çoban’ın İşi Bitti, Savcı Faruk’un Eline Düştü! Son Çıkmaza Girdi, Artık Kaçışı Yoktur! Neler Oluyor? mask
Arka Sokaklar Dizisinde Skandal Olay! Hüsnü Çoban’ın İşi Bitti, Savcı Faruk’un Eline Düştü! Son Çıkmaza Girdi, Artık Kaçışı Yoktur! Neler Oluyor?
Uyanış Büyük Selçuklu'nun Yeni İsmi Barış Arduç’tan Titretecek Haber! Üzerini Çizip Attı, Arkasına Bile Bakmadı! TRT1 İçin Devreye Girdi! mask
Uyanış Büyük Selçuklu'nun Yeni İsmi Barış Arduç’tan Titretecek Haber! Üzerini Çizip Attı, Arkasına Bile Bakmadı! TRT1 İçin Devreye Girdi!
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Gülsim Ali İlhan Ortalığı Ateş Hattına Aldı! Gözlüklerini Taktı, Sosyal Medyanın Gündemi Oldu! “Aman Bu Ne Güzellik” mask
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Gülsim Ali İlhan Ortalığı Ateş Hattına Aldı! Gözlüklerini Taktı, Sosyal Medyanın Gündemi Oldu! “Aman Bu Ne Güzellik”
Savaşçı Dizisinden Tamer Karadağlı’nın Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Meğer Perde Arkasında Şok Bir Gerçek Varmış! Neler Oluyor? mask
Savaşçı Dizisinden Tamer Karadağlı’nın Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Meğer Perde Arkasında Şok Bir Gerçek Varmış! Neler Oluyor?
Ekrana Veda Vakti Geldi! İşte O Rekortmen Dizinin Final Tarihi! mask
Ekrana Veda Vakti Geldi! İşte O Rekortmen Dizinin Final Tarihi!
Tozkoparan İskender 24. Bölüm Full İzle! 23 Mayıs 2021Tozkoparan İskender Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Tozkoparan İskender 24. Bölüm Full İzle! 23 Mayıs 2021Tozkoparan İskender Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi 12. Bölüm Full İzle! 23 Mayıs 2021 Teşkilat Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 12. Bölüm Full İzle! 23 Mayıs 2021 Teşkilat Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 2021 Tek Parça 22 Mayıs 2021 Cumartesi 92. Bölüm Canlı İzle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı mask
Survivor 2021 Tek Parça 22 Mayıs 2021 Cumartesi 92. Bölüm Canlı İzle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gönül Dağı Nerede Çekiliyor? Gönül Dağı dizisi Yozgat mı Çekiliyor? mask
Gönül Dağı Nerede Çekiliyor? Gönül Dağı dizisi Yozgat mı Çekiliyor?
İşte Müge Anlı Hakkında Az Bilinen O Gerçek! Müge Anlı'nın Çok Konuşulan Benzersiz Kariyeri... mask
İşte Müge Anlı Hakkında Az Bilinen O Gerçek! Müge Anlı'nın Çok Konuşulan Benzersiz Kariyeri...
Sen Çal Kapımı ve Masumiyet Birbirine Girdi! Masumiyet Dizisinin Fişi Çekilince Baskın Düzenlendi! İsyan Bayrağını Kaldıran Kaldırana! mask
Sen Çal Kapımı ve Masumiyet Birbirine Girdi! Masumiyet Dizisinin Fişi Çekilince Baskın Düzenlendi! İsyan Bayrağını Kaldıran Kaldırana!
2021 Adli Tatil Ne Zaman Başlıyor? Adli Tatilde Görülen Davalar Neler? mask
2021 Adli Tatil Ne Zaman Başlıyor? Adli Tatilde Görülen Davalar Neler?
Arka Sokaklar Dizisinde Skandal Olay! Hüsnü Çoban’ın İşi Bitti, Savcı Faruk’un Eline Düştü! Son Çıkmaza Girdi, Artık Kaçışı Yoktur! Neler Oluyor? mask
Arka Sokaklar Dizisinde Skandal Olay! Hüsnü Çoban’ın İşi Bitti, Savcı Faruk’un Eline Düştü! Son Çıkmaza Girdi, Artık Kaçışı Yoktur! Neler Oluyor?
Yeni Dizi Aşkın Tarifi Ne Zaman, Hangi Kanalda Başlıyor? Aşkın Tarifi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var? mask
Yeni Dizi Aşkın Tarifi Ne Zaman, Hangi Kanalda Başlıyor? Aşkın Tarifi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status