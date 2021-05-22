2021 Adli Tatil Ne Zaman Başlıyor? Adli Tatilde Görülen Davalar Neler?
Adli tatilin giderek yaklaştığı 2021 yılında avukatlar ve müvekkiller için geri sayım başlıyor. Adli tatil süresi boyunca sadece acil davaların görülmesi vatandaşların hangi davaların görülebileceğini merak etmesine neden oluyor. Avukatların ise dinlendikleri nadir dönemlerden olan 2021 adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatilde görülen davalar neler? İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar…
Avukatların dinlendiği tek dönem olan adli tatil, 2021 yılı için de yaklaştı. Yakın bir zamanda başlayacak olan adli tatil boyunca aciliyeti olmayan hiçbir davaya bakılmıyor. Bunu duyan vatandaşlar; adli tatilde hangi davaların görülebileceğini merak ediyor. Yaklaşık 1 ay sürecek olan adli tatil boyunca tüm yargı çalışanları izinli sayılıyor.
çerçevesinde belirleniyor. Bu maddeye göre; 2021 yılında adli tatil, 20 Temmuz tarihinde başlıyor ve 31 Ağustos tarihinde sona eriyor.
22 May 2021 - 17:12 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.