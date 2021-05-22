2021 Adli Tatil Ne Zaman Başlıyor? Adli Tatilde Görülen Davalar Neler?

Avukatların dinlendiği tek dönem olan adli tatil, 2021 yılı için de yaklaştı. Yakın bir zamanda başlayacak olan adli tatil boyunca aciliyeti olmayan hiçbir davaya bakılmıyor. Bunu duyan vatandaşlar; adli tatilde hangi davaların görülebileceğini merak ediyor. Yaklaşık 1 ay sürecek olan adli tatil boyunca tüm yargı çalışanları izinli sayılıyor.

çerçevesinde belirleniyor. Bu maddeye göre; 2021 yılında adli tatil, 20 Temmuz tarihinde başlıyor ve 31 Ağustos tarihinde sona eriyor.