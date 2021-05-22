Sen Çal Kapımı ve Masumiyet Birbirine Girdi! Masumiyet Dizisinin Fişi Çekilince Baskın Düzenlendi! İsyan Bayrağını Kaldıran Kaldırana!

Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Deniz Işın, İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü gibi isimlerin yer aldığı dizi, Ela isimli bir genç kızın 19 yaşına girdiği gün başına gelen korkunç olayları anlatıyordu. Reytinglerde iyi bir yere yerleşemeyen dizinin ise önce günü değişmiş daha sonra ise yayından kaldırılmasına karar verilmişti.

Dizinin reytinglerinin totolde 5. Sıraya girmesine rağmen final kararının çıkması ise Sen Çal Kapımı hayranlarıyla Masumiyet hayranlarının birbirine girmesine neden oldu. Her iki dizinin sosyal medyada aldığı etkileşimler oldukça fazla olurken Masumiyet dizisinin reytinglerinin Sen Çal Kapımı dizisinden daha iyi olduğu ise görülen bir gerçekti.



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