Sen Çal Kapımı ve Masumiyet Birbirine Girdi! Masumiyet Dizisinin Fişi Çekilince Baskın Düzenlendi! İsyan Bayrağını Kaldıran Kaldırana!
FOX TV ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan Masumiyet dizisinin kısa bir süre önce fişi çekilmiş ve yayından kaldırılma kararı almıştı. Dizinin yayınlanan ilk fragmanında herhangi bir final yazısı bulunmazken ikinci fragmanda ise final olduğu resmen duyurulmuştu. Başarılı oyuncu kadrosunun hemen yanında hikayesiyle de seyircisini kendisine bağlayan Masumiyet dizisinin bitimi isyan bayraklarının kalkmasına neden oldu.
Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Deniz Işın, İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü gibi isimlerin yer aldığı dizi, Ela isimli bir genç kızın 19 yaşına girdiği gün başına gelen korkunç olayları anlatıyordu. Reytinglerde iyi bir yere yerleşemeyen dizinin ise önce günü değişmiş daha sonra ise yayından kaldırılmasına karar verilmişti.
Dizinin reytinglerinin totolde 5. Sıraya girmesine rağmen final kararının çıkması ise Sen Çal Kapımı hayranlarıyla Masumiyet hayranlarının birbirine girmesine neden oldu. Her iki dizinin sosyal medyada aldığı etkileşimler oldukça fazla olurken Masumiyet dizisinin reytinglerinin Sen Çal Kapımı dizisinden daha iyi olduğu ise görülen bir gerçekti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.