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- 22 May 2021 - 17:55 G: 22 May 2021 - 18:04

İbrahim Tatlıses Son Paylaşımıyla Ağızları Açık Bıraktı! “Küs Gitti” İddialarına Tokat Gibi Cevap Verdi! Programında Rezil Rüsva Etmişti…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses, gündeme bomba gibi düştü. Tatlıses ise dikkatleri üzerine çeken bir paylaşım yaptı. Kavgalı olduğu düşünülen Oğuz Yılmaz hakkında bir paylaşım yapan Tatlıses çıkan “Küs gitti” yorumlarına ise cevap verdi. Programına konuk olarak katılan Oğuz Yılmaz’ı bir dönem rezil ettiği düşülen Tatlıses nasıl bir paylaşım yaptı?

Programa konuk olarak davet edilen Oğuz Yılmaz ve Tatlıses arasında “Bent Deresi” tartışması çıkmış Tatlıses ise konuğuna “Ben çalmayım dersem kimse çalmaz Oğuz” sözlerini dile getirmiş Oğuz Yılmaz ise konu hakkında, “Senin demenle olmaz hocam bu işler” demişti.

Tatlıses ise ısrarla, “Ben dersem olur. Ben hiçbir zaman tevazu olmaktan vazgeçmedim. Daha çok küçüksün biraz daha büyü” yorumunu yapmıştı. Programda gergin anlar yaşanırken Oğuz Yılmaz ise o gün hakkında bir kez konuşmuş. Bir daha ise açıklama yapmamıştı. Peki, Oğuz Yılmaz ne demişti?

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22 May 2021 - 17:55 Ankara- Yaşam

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