İbrahim Tatlıses Son Paylaşımıyla Ağızları Açık Bıraktı! “Küs Gitti” İddialarına Tokat Gibi Cevap Verdi! Programında Rezil Rüsva Etmişti…

Programa konuk olarak davet edilen Oğuz Yılmaz ve Tatlıses arasında “Bent Deresi” tartışması çıkmış Tatlıses ise konuğuna “Ben çalmayım dersem kimse çalmaz Oğuz” sözlerini dile getirmiş Oğuz Yılmaz ise konu hakkında, “Senin demenle olmaz hocam bu işler” demişti.

Tatlıses ise ısrarla, “Ben dersem olur. Ben hiçbir zaman tevazu olmaktan vazgeçmedim. Daha çok küçüksün biraz daha büyü” yorumunu yapmıştı. Programda gergin anlar yaşanırken Oğuz Yılmaz ise o gün hakkında bir kez konuşmuş. Bir daha ise açıklama yapmamıştı. Peki, Oğuz Yılmaz ne demişti?



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