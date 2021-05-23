Ankara Koronavirüs Salgınında Son Dakika Gelişmesi! Koronavirüs Yaz Aylarında Resmen Bitecek! Sağlık Bakanı Koca Resmen Duyurdu! Vaka Sayıları…
Ankara Koronavirüs sayıları giderek azalmaya devam ediyor. Geçtiğimi yılın Mart ayında etkisini gösteren Koronavirüs salgını, tam kapanma kararının alınmasıyla azalma yaşamıştı. Ankara ilinde vaka sayıları azalırken; Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş illeri ise en az vakaların görüldüğü yerler olarak açıklandı.
Sağlık Bakanı Koca ise yazın vaka sayılarının tek bir şartla düşeceğini açıklayan bir paylaşım yaptı. “Yeterli aşıya erişim için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sırası gelen vatandaşlarımızın aşı olması halinde bu yaz salgının yıkıcı etkisi sona erecek. Sırası gelen vatandaşımız aşısını olmalı. Bu güce güvenin” paylaşımını yapan Sağlık Bakanı, dikkatleri üzerine çekti.
Güncel bir şekilde değişen Koronavirüs tablosuysa kısa bir süre önce açıklandı. 22 Mayıs tarihli verilere bakıldığında ise 216.658 kişi olarak açıklandı. Vaka sayısı ise toplamda 8.697 oldu. Tam kapanmadan hemen önce 60 binleri gören vaka sayısının bu kadar düşüş yaşaması endişelerin azalmasına neden oldu.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.