Demet Akalın Bile Kendisini Tiye Aldı! Skandal Eurovision Paylaşımıyla Ağızları Açık Bıraktı! Murat Boz Bile İşin İçine Girdi, Ortalık Karıştı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın, kendi paylaşımıyla kendisini tiye aldı! Ortaya eğlenceli görüntüler çıkarken işin içine Murat Boz bile girdi. Eurovision paylaşımı ağızları açık bırakan Demet Akalın, herkesi şok içerisinde bıraktı. Peki, neler oldu?
Popun Kraliçesi olan Demet Akalın, sosyal medyada sık sık yazım ve imla yanlışı yaprak ön plana çıkıyor. Sevilen ismin paylaşımları ise kısa sürede binlerce beğeni ve etkileşim alıyor. Dün akşam ise 65. Düzenlenen Eurovision’un birincisi belli oldu. Eurovision yarışmasını izleyen Demet Akalın ise Murat Boz’u etiketleyerek bir paylaşımda bulundu.
Yarışmayı "Zitti E Buoni" isimli şarkıyla İtalya adına yer alan Maneskin Rock grubu kazandı. Talya’da büyük bir sevinç varken birçok kişi ise “Keşke bizim şarkıcılarımızdan biriside katılsaydı. Günümüz güzelleşirdi” gibi birçok yorum yapıldı. Demet Akalın’da Eurovision paylaşımı yaparak yüzlerin gülmesine neden oldu! Peki, Demet Akalın nasıl bir paylaşım yaptı?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>
23 May 2021 - 20:40 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.