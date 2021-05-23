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- 23 May 2021 - 20:40

Demet Akalın Bile Kendisini Tiye Aldı! Skandal Eurovision Paylaşımıyla Ağızları Açık Bıraktı! Murat Boz Bile İşin İçine Girdi, Ortalık Karıştı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın, kendi paylaşımıyla kendisini tiye aldı! Ortaya eğlenceli görüntüler çıkarken işin içine Murat Boz bile girdi. Eurovision paylaşımı ağızları açık bırakan Demet Akalın, herkesi şok içerisinde bıraktı. Peki, neler oldu?

Popun Kraliçesi olan Demet Akalın, sosyal medyada sık sık yazım ve imla yanlışı yaprak ön plana çıkıyor. Sevilen ismin paylaşımları ise kısa sürede binlerce beğeni ve etkileşim alıyor. Dün akşam ise 65. Düzenlenen Eurovision’un birincisi belli oldu. Eurovision yarışmasını izleyen Demet Akalın ise Murat Boz’u etiketleyerek bir paylaşımda bulundu.

Yarışmayı "Zitti E Buoni" isimli şarkıyla İtalya adına yer alan Maneskin Rock grubu kazandı. Talya’da büyük bir sevinç varken birçok kişi ise “Keşke bizim şarkıcılarımızdan biriside katılsaydı. Günümüz güzelleşirdi” gibi birçok yorum yapıldı. Demet Akalın’da Eurovision paylaşımı yaparak yüzlerin gülmesine neden oldu! Peki, Demet Akalın nasıl bir paylaşım yaptı?

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23 May 2021 - 20:40 - Yaşam

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