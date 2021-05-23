Haberler Ankara Haberler Ankara
- 23 May 2021 - 20:40 G: 23 May 2021 - 20:41

Masumiyet Dizisinin Neden Final Yaptığı Ortaya Çıktı! Hülya Avşar Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer Perde Arkası...

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumiyet dizisinin kısa bir süre önce final kararı aldığı duyurulmuştu. Alınan kararla birlikte ise dikkatler yeni bölüme odaklanıldı. Pazartesi günü sevenleriyle buluşacak olan dizinin neden final yaptığını ise dizide Hale Ilgaz karakterine hayat veren Hülya Avşar tek tek açıkladı! Meğer perde arkasında…

Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Deniz Işın ve Serkay Tütüncü gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı kaliteli dizinin reytingleri kötü gelince dizi final yapma kararı almıştı. 19 yaşındaki Ela isimli bir genç kızın doğum gününde başına gelen olayları anlatan Masumiyet dizisinin ekranlara gelecek olan 13. Bölümünde ise her şey ortaya çıkacak.

İlk bölümü büyük ilgi çeken ve seyircisini toplayan dizi daha sonra ise aynı olayda kısır döngü içerisinde kalmasından dolayı seyirciyi sıkmıştı. Sıkılan ve izlemek istemeyen seyirci ise başka dizilere yönelme kararı almıştı. Dizinin yeni bölümüne değil de tekrarını daha sonra izleyen seyirci ise dizinin düşük reytingler almasına neden oldu.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>

23 May 2021 - 20:40 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sen Çal Kapımı Dizisinde Skandal Hareketlilik! Diziden Ayrıldığı İddia Edilince Ortalık Karıştı! Hande Erçel ve Kerem Bürsin Nerede? mask
Sen Çal Kapımı Dizisinde Skandal Hareketlilik! Diziden Ayrıldığı İddia Edilince Ortalık Karıştı! Hande Erçel ve Kerem Bürsin Nerede?
Teşkilat Dizisi Ankara’da Mı Çekiliyor? MİT Genel Merkezi ve 15 Temmuz Milli Mücadele Meydanı Nerede, Hangi İlde? mask
Teşkilat Dizisi Ankara’da Mı Çekiliyor? MİT Genel Merkezi ve 15 Temmuz Milli Mücadele Meydanı Nerede, Hangi İlde?
Teşkilat Hangi Günler Yayınlanıyor? Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor? mask
Teşkilat Hangi Günler Yayınlanıyor? Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor?
İbo Show Sanal Linç Kurbanı Oldu! Yayından Kaldırılması Talep Edilince İşler Karıştı! Programın Sonunda Verilen Mesaj Ağızları Açık Bıraktı! Neler oluyor? mask
İbo Show Sanal Linç Kurbanı Oldu! Yayından Kaldırılması Talep Edilince İşler Karıştı! Programın Sonunda Verilen Mesaj Ağızları Açık Bıraktı! Neler oluyor?
Sadakatsiz'in Asya'sıyla İlgili O Gerçek Ortaya Çıktı! Meğer Asya'nın Derininde Neler Varmış... Milyonlar Donakaldı! "Ah Be Kızım..." mask
Sadakatsiz'in Asya'sıyla İlgili O Gerçek Ortaya Çıktı! Meğer Asya'nın Derininde Neler Varmış... Milyonlar Donakaldı! "Ah Be Kızım..."
Gönül Dağı Nerede Çekiliyor? Gönül Dağı dizisi Yozgat mı Çekiliyor? mask
Gönül Dağı Nerede Çekiliyor? Gönül Dağı dizisi Yozgat mı Çekiliyor?
Sen Çal Kapımı ve Masumiyet Birbirine Girdi! Masumiyet Dizisinin Fişi Çekilince Baskın Düzenlendi! İsyan Bayrağını Kaldıran Kaldırana! mask
Sen Çal Kapımı ve Masumiyet Birbirine Girdi! Masumiyet Dizisinin Fişi Çekilince Baskın Düzenlendi! İsyan Bayrağını Kaldıran Kaldırana!
Arka Sokaklar Dizisinde Skandal Olay! Hüsnü Çoban’ın İşi Bitti, Savcı Faruk’un Eline Düştü! Son Çıkmaza Girdi, Artık Kaçışı Yoktur! Neler Oluyor? mask
Arka Sokaklar Dizisinde Skandal Olay! Hüsnü Çoban’ın İşi Bitti, Savcı Faruk’un Eline Düştü! Son Çıkmaza Girdi, Artık Kaçışı Yoktur! Neler Oluyor?
Yeni Dizi Aşkın Tarifi Ne Zaman, Hangi Kanalda Başlıyor? Aşkın Tarifi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var? mask
Yeni Dizi Aşkın Tarifi Ne Zaman, Hangi Kanalda Başlıyor? Aşkın Tarifi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?
Uyanış Büyük Selçuklu'nun Yeni İsmi Barış Arduç’tan Titretecek Haber! Üzerini Çizip Attı, Arkasına Bile Bakmadı! TRT1 İçin Devreye Girdi! mask
Uyanış Büyük Selçuklu'nun Yeni İsmi Barış Arduç’tan Titretecek Haber! Üzerini Çizip Attı, Arkasına Bile Bakmadı! TRT1 İçin Devreye Girdi!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masumiyet Dizisinin Neden Final Yaptığı Ortaya Çıktı! Hülya Avşar Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer Perde Arkası... mask
Masumiyet Dizisinin Neden Final Yaptığı Ortaya Çıktı! Hülya Avşar Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer Perde Arkası...
Demet Akalın Bile Kendisini Tiye Aldı! Skandal Eurovision Paylaşımıyla Ağızları Açık Bıraktı! Murat Boz Bile İşin İçine Girdi, Ortalık Karıştı! mask
Demet Akalın Bile Kendisini Tiye Aldı! Skandal Eurovision Paylaşımıyla Ağızları Açık Bıraktı! Murat Boz Bile İşin İçine Girdi, Ortalık Karıştı!
Covid Aşı Karnesi Nasıl Alınır? Koronavirüs Aşı Kartı Nereden Alınır? 65 Yaş Üstü Aşı Kartı Ekranı mask
Covid Aşı Karnesi Nasıl Alınır? Koronavirüs Aşı Kartı Nereden Alınır? 65 Yaş Üstü Aşı Kartı Ekranı
23 Mayıs 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
23 Mayıs 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Demet Akalın Survivor’u Reddetti, O Ses Türkiye’yle Dönüyor! Programı Yayından Kaldırıldı, Acun Ilıcalı Elinden Tuttu! Her Şey Tek Tek Ortaya Döküldü! mask
Demet Akalın Survivor’u Reddetti, O Ses Türkiye’yle Dönüyor! Programı Yayından Kaldırıldı, Acun Ilıcalı Elinden Tuttu! Her Şey Tek Tek Ortaya Döküldü!
Acun Ilıcalı’nın Kahroldu, Hayranlarını Ağlattı! Canı Ciğeriydi, Toprağa Vermek Zorunda Kaldı! Sosyal Medya Yıkıldı! Nazmi Ilıcalı Kimdir? mask
Acun Ilıcalı’nın Kahroldu, Hayranlarını Ağlattı! Canı Ciğeriydi, Toprağa Vermek Zorunda Kaldı! Sosyal Medya Yıkıldı! Nazmi Ilıcalı Kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status