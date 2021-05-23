Masumiyet Dizisinin Neden Final Yaptığı Ortaya Çıktı! Hülya Avşar Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer Perde Arkası...

Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Deniz Işın ve Serkay Tütüncü gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı kaliteli dizinin reytingleri kötü gelince dizi final yapma kararı almıştı. 19 yaşındaki Ela isimli bir genç kızın doğum gününde başına gelen olayları anlatan Masumiyet dizisinin ekranlara gelecek olan 13. Bölümünde ise her şey ortaya çıkacak.

İlk bölümü büyük ilgi çeken ve seyircisini toplayan dizi daha sonra ise aynı olayda kısır döngü içerisinde kalmasından dolayı seyirciyi sıkmıştı. Sıkılan ve izlemek istemeyen seyirci ise başka dizilere yönelme kararı almıştı. Dizinin yeni bölümüne değil de tekrarını daha sonra izleyen seyirci ise dizinin düşük reytingler almasına neden oldu.



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