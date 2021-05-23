Masumiyet Dizisinin Neden Final Yaptığı Ortaya Çıktı! Hülya Avşar Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer Perde Arkası...
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumiyet dizisinin kısa bir süre önce final kararı aldığı duyurulmuştu. Alınan kararla birlikte ise dikkatler yeni bölüme odaklanıldı. Pazartesi günü sevenleriyle buluşacak olan dizinin neden final yaptığını ise dizide Hale Ilgaz karakterine hayat veren Hülya Avşar tek tek açıkladı! Meğer perde arkasında…
Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Deniz Işın ve Serkay Tütüncü gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı kaliteli dizinin reytingleri kötü gelince dizi final yapma kararı almıştı. 19 yaşındaki Ela isimli bir genç kızın doğum gününde başına gelen olayları anlatan Masumiyet dizisinin ekranlara gelecek olan 13. Bölümünde ise her şey ortaya çıkacak.
İlk bölümü büyük ilgi çeken ve seyircisini toplayan dizi daha sonra ise aynı olayda kısır döngü içerisinde kalmasından dolayı seyirciyi sıkmıştı. Sıkılan ve izlemek istemeyen seyirci ise başka dizilere yönelme kararı almıştı. Dizinin yeni bölümüne değil de tekrarını daha sonra izleyen seyirci ise dizinin düşük reytingler almasına neden oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.