Hande Erçel ve Krem Bürsin Artık Pamuk İpliğine Bağlılar! Şeytanın Bacağını Kırdılar Ama Piyasadan Silinebilirler! Ortalık Çok Fena Karıştı!

Uyumlarından dolayı sık sık isimleri aşk dedikodularına karışan ikili sevgili olmadıklarını sık sık “Arkadaşız” diyerek reddediyorlardı. Sevilerek izlenen dizinin sezon finalinden sonra Maldivler dönüşü el ele kameralara yakalanan ikili artık arkadaş olmadıklarını göstermiş oldular. Sevgili olduklarına dair ilk açıklama ise Hande Erçel’den gelmişti.

Hande Erçel, Kerem Bürsin hakkında sorulan sorulara, “Her şey çok iyi arkadaşlar, teşekkür ederiz” yorumunu yapmıştı. Kerem Bürsin ise “Hiçbir zaman gizlemedik. Aşk Maldivler’de başlamadı. İyi güzel gidiyor. En önemlisi baştan beri biz iyi anlaşan iki dost olduk, sonrasında bir şeyler gelişti. Bazı şeyler özel tabi o kadar anlatamıyorum” sözlerini dile getirmişti. Peki, ikili neden pamuk ipliğinde?



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