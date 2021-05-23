Hande Erçel ve Krem Bürsin Artık Pamuk İpliğine Bağlılar! Şeytanın Bacağını Kırdılar Ama Piyasadan Silinebilirler! Ortalık Çok Fena Karıştı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, magazin dünyasından düşmek bilmiyorlar. Sen Çal Kapımı dizisinde başrol olarak yer alan başarılı ikili, dikkatleri üzerine toplamıştı. Dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte Maldivler’e tatile giden ikili, dönüşte ise birlikte olduklarını açıklamışlardı.
Uyumlarından dolayı sık sık isimleri aşk dedikodularına karışan ikili sevgili olmadıklarını sık sık “Arkadaşız” diyerek reddediyorlardı. Sevilerek izlenen dizinin sezon finalinden sonra Maldivler dönüşü el ele kameralara yakalanan ikili artık arkadaş olmadıklarını göstermiş oldular. Sevgili olduklarına dair ilk açıklama ise Hande Erçel’den gelmişti.
Hande Erçel, Kerem Bürsin hakkında sorulan sorulara, “Her şey çok iyi arkadaşlar, teşekkür ederiz” yorumunu yapmıştı. Kerem Bürsin ise “Hiçbir zaman gizlemedik. Aşk Maldivler’de başlamadı. İyi güzel gidiyor. En önemlisi baştan beri biz iyi anlaşan iki dost olduk, sonrasında bir şeyler gelişti. Bazı şeyler özel tabi o kadar anlatamıyorum” sözlerini dile getirmişti. Peki, ikili neden pamuk ipliğinde?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.