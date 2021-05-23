Yasak Elma Dizisinin Cansu’su Akılları Başlardan Aldı! Mini Elbisesiyle Güzelliğini Ön Plana Koydu! İç Çamaşırlı Pozları Yeniden Gündeme Geldi!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde Cansu karakterine hayat veren başarılı isim Nilperi Şahinkaya kısa bir süre önce diziden ayrılmıştı. Diziye vedasını duyuran başarılı isim, tam kapanma sürecinin başlamasıyla birlikte tam kapanmayı tatil yaparak geçirme kararı almıştı.
Tam kapanma süresi boyunca tatil yaparak tatil pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran başarılı isim binlerce yorum ve etkileşim almıştı. Bikinili paylaşımıyla fiziğinin güzelliğini sosyal medya hesabından gösteren Şahinkaya şimdi ise mini elbiseli pozlarıyla akılları başlardan aldı. Güzelliğini bir kez daha ön plana çıkaran başarılı oyuncu, dikkatleri üzerine çekti.
Dizinin sezon finalinden birkaç bölüm önce ayrılan başarılı oyuncu kendisini tatile atmış ve dinlenme fırsatı bulmuştu. Sosyal medya hesabında 1,1 milyon takipçisi olan Nilperi Şahinkaya sempatik ve sevecen paylaşımlar yaparak binlerce beğeni alıyor. Kısa süre önce ise tatilinden pozları paylaşan Nilperi Şahinkaya, “yeşil olsun her yer hep yeşil olsun” notunu düşerek bikinili paylaşımını yapmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.