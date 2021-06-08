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- 08 Haz 2021 - 21:03 G: 08 Haz 2021 - 21:37

Demet Özdemir İçleri Sızlattı, Yaşadığı Travma Ağızları Açık Bıraktı! "Böyle Baba Mı Olur!" Koltuk Arkasına Saklanıp... Kelimeler Tükendi, Milyonlar Titredi!

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir’den skandal dayak itirafı geldi! Şiddete uğradığını ayrıntısına kadar anlatınca sevenlerinin yürekleri paramparça oldu. Zor bir çocukluk yaşadığını açıklayan başarılı oyuncu “Yok artık” dedirtti!

Dizinin final yapmasıyla birlikte sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte tatile giden başarılı oyuncu, dikkatleri üzerine çekti. Uzun bir süre önce yapmış olduğu röportaj ise sosyal medyada yeniden ilgi gördü. Sevenlerini çok üzecek açıklamalarda bulunan Demet Özdemir, dikkatleri üzerine çekti. Peki, Demet Özdemir’in çocukluğu nasıl geçti?

Demet Özdemir çocukluk yıllarını; "İzmit'in küçücük bir kasabasında geçti çocukluğum. Annem, babam, ablam ve abimle iki katlı bahçeli bir evde yaşardık. Kısaca tipik bir taşra ailesiydik. Aslında önce ablamın yıldızı parladı. Çarkıfelek'e izleyici olarak İstanbul'a gittiğinde Mehmet Ali Erbil'le tanışmıştı” sözleriyle açıkladı.

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08 Haz 2021 - 21:03 Ankara- Yaşam

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