Demet Özdemir’den Skandal Dayak İtirafı! Şiddete Uğradığını Tek Tek Anlattı, İçler Paramparça Oldu! Meğer Çocukluğunda…

Dizinin final yapmasıyla birlikte sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte tatile giden başarılı oyuncu, dikkatleri üzerine çekti. Uzun bir süre önce yapmış olduğu röportaj ise sosyal medyada yeniden ilgi gördü. Sevenlerini çok üzecek açıklamalarda bulunan Demet Özdemir, dikkatleri üzerine çekti. Peki, Demet Özdemir’in çocukluğu nasıl geçti?

Demet Özdemir çocukluk yıllarını; "İzmit'in küçücük bir kasabasında geçti çocukluğum. Annem, babam, ablam ve abimle iki katlı bahçeli bir evde yaşardık. Kısaca tipik bir taşra ailesiydik. Aslında önce ablamın yıldızı parladı. Çarkıfelek'e izleyici olarak İstanbul'a gittiğinde Mehmet Ali Erbil'le tanışmıştı” sözleriyle açıkladı.



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