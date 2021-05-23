Demet Özdemir’den Skandal Dayak İtirafı! Şiddete Uğradığını Tek Tek Anlattı, İçler Paramparça Oldu! Meğer Çocukluğunda…
TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir’den skandal dayak itirafı geldi! Şiddete uğradığını ayrıntısına kadar anlatınca sevenlerinin yürekleri paramparça oldu. Zor bir çocukluk yaşadığını açıklayan başarılı oyuncu “Yok artık” dedirtti!
Dizinin final yapmasıyla birlikte sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte tatile giden başarılı oyuncu, dikkatleri üzerine çekti. Uzun bir süre önce yapmış olduğu röportaj ise sosyal medyada yeniden ilgi gördü. Sevenlerini çok üzecek açıklamalarda bulunan Demet Özdemir, dikkatleri üzerine çekti. Peki, Demet Özdemir’in çocukluğu nasıl geçti?
Demet Özdemir çocukluk yıllarını; "İzmit'in küçücük bir kasabasında geçti çocukluğum. Annem, babam, ablam ve abimle iki katlı bahçeli bir evde yaşardık. Kısaca tipik bir taşra ailesiydik. Aslında önce ablamın yıldızı parladı. Çarkıfelek'e izleyici olarak İstanbul'a gittiğinde Mehmet Ali Erbil'le tanışmıştı” sözleriyle açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.