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- 23 May 2021 - 15:43 G: 23 May 2021 - 16:35

Survivor Hanzade Survivor’da Nefret Ettiklerini Tek Tek Açıkladı! “Yalaka” Diyenlere Öyle Bir Cevap Verdi Ki, Şok İçerisinde Bıraktı! “Yolda Görsem…”

TV8 Ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan geçtiğimiz aylarda ayrılan Hanzade kısa bir süre önce Panorama ekibine katılmıştı. Birbirinden özel açıklamalar yapan Hanzade, yarışmadan sonra kimlerle görüşmeyeceğini de tek tek açıkladı. Açıklamalarında ise çok sert bir tavırda olması sosyal medya kullanıcılarına “Resmen nefret ediyor” yorumlarını yaptırdı.

Hakkında kendisine “Yalaka” diyenlere ise tokat gibi bir cevap veren Hanzade, şok etkisi yarattı. Survivor’dan ayrıldıktan sonra Hanzade, “Yolda görsem selam vermem ben o isimlere” sözlerini dile getirmiş ve sevenlerini şok içerisinde bıraktı! Peki, Hanzade, kimleri yolda görse selam vermez?

Hakan Hatipoğlu; “Hanzade, Survivor yarışmasından çıktıktan sonra şey dedin; “Ben yolda görsem bile selam vermem. Bir daha o isimler asla hayatımda olamaz” gibi sert bir açıklama yaptın. Bende dedim ki hatta “Böyle bir şeye gerek yok. Ben hiç yakıştıramadım Hanzade’ye bunu” yorumunu yaptım” sözlerini dile getirdi.

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23 May 2021 - 15:43 Ankara- Yaşam

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