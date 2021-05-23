İbo Show’un Konuğu Skandal Bir Açıklamaya Yer Verdi! Tüm Sırrı İfşa Etti, Oğuz Yılmaz Hakkında İlk Kez Konuştu! “Gücümüz Yetmedi, Helal Edin!”

Sevilerek izlenen bölümde Ankara gecesi yapılırken usta sanatçı Ankaralı Oğuz Yılmaz’ın ölümü üzerine böyle bir program yapılması eleştirilerin nedeni olmuştu. “Oğuz Yılmaz’ın ölümü üzerine bunu yapmamalıydınız. Ekranlara birkaç bölüm sonra gelmeliydi” gibi birçok yorum yapılmıştı ki, programın konuğu program hakkında bir konuyu ifşalarken şok bir açıklamada bulundu.

Ankara rüzgarının estiği bölümde birbirinden eğlenceli anlar ekranlara gelmiş, müzik ziyafeti yaşanmıştı. Ankaralı müzikseverleri kızdıran konu ise Oğuz Yılmaz’ın ölümü üzerine böyle eğlenceli ve Ankara temalı konuk ağırlaması olmuştu. Tüm konuklar eleştirilerin hedefi olmuşken o isimden ise skandal bir açıklama geldi.



Devamı>>>>>

