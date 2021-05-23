İbo Show’un Konuğu Skandal Bir Açıklamaya Yer Verdi! Tüm Sırrı İfşa Etti, Oğuz Yılmaz Hakkında İlk Kez Konuştu! “Gücümüz Yetmedi, Helal Edin!”
STAR TV ekranlarının en sevilen programlarının biri olan İbo Show’un son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Her bölümde farklı isimleri konuk olarak ağırlayan İbo Show’un dün akşam yayınlanan son bölümünde ise Ankaralı Ayşe, Hüseyin Kağıt, Veli Erdem Karakülah, Mustafa Taş, Serkan Nişancı ve İbocan gibi birbirinden başarılı isimler yer aldı.
Sevilerek izlenen bölümde Ankara gecesi yapılırken usta sanatçı Ankaralı Oğuz Yılmaz’ın ölümü üzerine böyle bir program yapılması eleştirilerin nedeni olmuştu. “Oğuz Yılmaz’ın ölümü üzerine bunu yapmamalıydınız. Ekranlara birkaç bölüm sonra gelmeliydi” gibi birçok yorum yapılmıştı ki, programın konuğu program hakkında bir konuyu ifşalarken şok bir açıklamada bulundu.
Ankara rüzgarının estiği bölümde birbirinden eğlenceli anlar ekranlara gelmiş, müzik ziyafeti yaşanmıştı. Ankaralı müzikseverleri kızdıran konu ise Oğuz Yılmaz’ın ölümü üzerine böyle eğlenceli ve Ankara temalı konuk ağırlaması olmuştu. Tüm konuklar eleştirilerin hedefi olmuşken o isimden ise skandal bir açıklama geldi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.