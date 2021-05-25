Acun Ilıcalı En Zor Gününü Yaşıyor! Resmen Yıkıldı, Kahroldu! Hayranları da Yasa Girdi, Kendi de; O İsim Hayatını Kaybetti!

Survivor, O Ses Türkiye gibi yarışmaların sunuculuğunu üstlenen ve “Televizyonun dahi çocuğu” olarak bilinen Acun Ilıcalı, aldığı ölüm haberi karşısında yıkıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden ise acı bir not düşerek paylaşım yaptı. İşte Acun Ilıcalı’dan gelen o paylaşım…

Sosyal medya hesabı üzerinden “Hayatını iyilikle, yardımseverlikle geçirdin ve bizlere örnek oldun. Anne ve babam için hep özeldin, ağabeyim ve benim içinde öylesin ve öyle kalacaksın. Nazmi Ilıcalı ismini eminim ki güzel evlatların en iyi şekilde yaşatacak. Seni hiç unutmayacağız. Mekânın cennet olsun Nazmi ağabey...'' notunu düşerek bir paylaşım yapan Acun Ilıcalı, şok içerisinde bıraktı.



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