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- 23 May 2021 - 17:22 G: 23 May 2021 - 17:57

Acun Ilıcalı’nın Kahroldu, Hayranlarını Ağlattı! Canı Ciğeriydi, Toprağa Vermek Zorunda Kaldı! Sosyal Medya Yıkıldı! Nazmi Ilıcalı Kimdir?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, kahroldu, hayranlarına ise sosyal medya üzerinden kötü haberi duyurarak hem yıktı hem de ağlattı! Canını ciğerini toprağa vermek zorunda kalan Acun Ilıcalı, milyonları şok içerisinde bıraktı. Sosyal medya hesabı üzerinden Nazmi Ilıcalı için bir paylaşım yapan Acun Ilıcalı dikkatleri üzerine çekti. Peki, Nazmi Ilıcalı kimdir?

Survivor, O Ses Türkiye gibi yarışmaların sunuculuğunu üstlenen ve “Televizyonun dahi çocuğu” olarak bilinen Acun Ilıcalı, aldığı ölüm haberi karşısında yıkıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden ise acı bir not düşerek paylaşım yaptı. İşte Acun Ilıcalı’dan gelen o paylaşım…

Sosyal medya hesabı üzerinden “Hayatını iyilikle, yardımseverlikle geçirdin ve bizlere örnek oldun. Anne ve babam için hep özeldin, ağabeyim ve benim içinde öylesin ve öyle kalacaksın. Nazmi Ilıcalı ismini eminim ki güzel evlatların en iyi şekilde yaşatacak. Seni hiç unutmayacağız. Mekânın cennet olsun Nazmi ağabey...'' notunu düşerek bir paylaşım yapan Acun Ilıcalı, şok içerisinde bıraktı.

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23 May 2021 - 17:22 Ankara- Yaşam

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