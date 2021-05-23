Demet Akalın Survivor’u Reddetti, O Ses Türkiye’yle Dönüyor! Programı Yayından Kaldırıldı, Acun Ilıcalı Elinden Tuttu! Her Şey Tek Tek Ortaya Döküldü!

Demet Akalın ise Survivor yarışması için “Okan’ın Survivor'da olmasına çok istedik ama Hira engeline takıldı. Sanırım gidemeyecek. Hira, ‘Bir daha seninle ömür boyu konuşmam’ dedi. Acun Bey beni ilk aradığında zaten gitmesini çok istiyordum. Okan da kendini denemesi açısından gitmek istiyor. Okan ile karakterlerimiz hep kazanmak üzerine. Allah korusun beş ay falan kalır, onun için çok zor. 13-14 yıldır sıkı bir 'Survivor' izleyicisiyim. İki hafta gitseydi iyi olurdu, nefes alırdım” sözlerini dile getirmişti.

Kısa bir süre önce Hadise’nin O Ses Türkiye’nin jüri koltuğundan çekildiği açıklanmıştı. Bunun yerine ise skandal bir iddia gündeme geldi. Survivor yarışmasının bitmesine sayılı günler kala, O Ses Türkiye içinde çalışmalar resmen başladı ve gündeme skandal bir iddia düştü! Demet Akalın O Ses Türkiye’nin jüri koltuğunda! Peki, nasıl?



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