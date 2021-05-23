Demet Akalın Survivor’u Reddetti, O Ses Türkiye’yle Dönüyor! Programı Yayından Kaldırıldı, Acun Ilıcalı Elinden Tuttu! Her Şey Tek Tek Ortaya Döküldü!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın skandal bir iddiayla gündeme bomba gibi düştü. Survivor yarışmasının başlamasına günler kala Acun Ilıcalı’nın hem Okan Kurt’a hem de Demet Akalın’a Survivor yarışmasında yarışmacı olarak yer alması için teklif götürmüştü. Peki, şimdi neler oluyor?
Demet Akalın ise Survivor yarışması için “Okan’ın Survivor'da olmasına çok istedik ama Hira engeline takıldı. Sanırım gidemeyecek. Hira, ‘Bir daha seninle ömür boyu konuşmam’ dedi. Acun Bey beni ilk aradığında zaten gitmesini çok istiyordum. Okan da kendini denemesi açısından gitmek istiyor. Okan ile karakterlerimiz hep kazanmak üzerine. Allah korusun beş ay falan kalır, onun için çok zor. 13-14 yıldır sıkı bir 'Survivor' izleyicisiyim. İki hafta gitseydi iyi olurdu, nefes alırdım” sözlerini dile getirmişti.
Kısa bir süre önce Hadise’nin O Ses Türkiye’nin jüri koltuğundan çekildiği açıklanmıştı. Bunun yerine ise skandal bir iddia gündeme geldi. Survivor yarışmasının bitmesine sayılı günler kala, O Ses Türkiye içinde çalışmalar resmen başladı ve gündeme skandal bir iddia düştü! Demet Akalın O Ses Türkiye’nin jüri koltuğunda! Peki, nasıl?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.