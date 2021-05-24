Kağıt Ev Cemre Kimdir? Kağıt Ev Cemrenin Hastalığı Nedir? Kağıt Ev’de Fırtına Gibi Bir Gün!
Star TV’nin yeni dizilerinden olan Kağıt Ev, ele aldığını konunun hikayesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Fırtına ailesinin hayatını konu alan Kağıt Ev, ailenin büyük kızının işlediği bir cinayet etrafında şekilleniyor. Cemre isminde kızlarının İnci’yi öldürmesi üzerine harekete geçen Aylin (anne) ve Cihan (baba), suçu örtbas etmek için var gücüyle çalışıyor. Ailenin hayatı bir anda kabusa dönerken Cemre’nin bu süreçten hiç etkilenmemesi izleyicinin dikkatini çekiyor. İşte detaylar...
Bu hafta 6.bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Kağıt Ev, ele aldığı ilginç konusuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Fırtına ailesinin kızları olan Cemre’nin işlediği cinayeti ele olan Kağıt Ev dizisi, Cemre karakteri ile seyircinin bir hayli ilgisini uyandırıyor.
Cemre’nin işlediği cinayet Fırtına ailesinin kabus gibi üzerine çökerken, Cemre’nin olanlardan keyif alması dizi içerisindeki gerilimi artırıyor. Seyirciyi iyice meraklandıran bu durum Cemre’nin hastalığının ne olduğu konusunu gündeme getiriyor. Öte yandan oynadığı karaktere ciddi bir ruh veren Kağıt Ev dizisinin Cemre’si Helin Kandemir’in kim olduğu ise merak edilen diğer konular arasında yer alıyor.
24 May 2021 - 21:14 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.