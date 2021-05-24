Kağıt Ev Cemre Kimdir? Kağıt Ev Cemrenin Hastalığı Nedir? Kağıt Ev’de Fırtına Gibi Bir Gün!

Bu hafta 6.bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Kağıt Ev, ele aldığı ilginç konusuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Fırtına ailesinin kızları olan Cemre’nin işlediği cinayeti ele olan Kağıt Ev dizisi, Cemre karakteri ile seyircinin bir hayli ilgisini uyandırıyor.

Cemre’nin işlediği cinayet Fırtına ailesinin kabus gibi üzerine çökerken, Cemre’nin olanlardan keyif alması dizi içerisindeki gerilimi artırıyor. Seyirciyi iyice meraklandıran bu durum Cemre’nin hastalığının ne olduğu konusunu gündeme getiriyor. Öte yandan oynadığı karaktere ciddi bir ruh veren Kağıt Ev dizisinin Cemre’si Helin Kandemir’in kim olduğu ise merak edilen diğer konular arasında yer alıyor.