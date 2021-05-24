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- 24 May 2021 - 15:49 G: 24 May 2021 - 16:15

Demet Özdemir Dekolteleriyle Tokat Gibi Çarptı! Öyle Bir Bikini Giydi Ki, Kafalar Allak Bullak Etti! Rekor Beğeniye Ulaştı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, TV8 ekranlarında yayınlanana Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapmasıyla birlikte sevgilisiyle Oğuzhan Koç’la birlikte Antalya’ya tatil yapmaya gitmişti. Tatilinde giydiği bikinisi ise “Yok artık” dedirtti. Verdiği pozla birlikte gündeme bomba gibi düşen Özdemir, sevenlerini şaşırttı!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle şok etkisi yaratan başarılı oyuncu kendisini sadece komedi dizilerinde değil aynı zamanda dram dizilerinde de gösterebileceğini ortaya çıkartmıştı. Seti çok ağır ve dolu dolu geçen Demet Özdemir, şimdilerde ise Oğuzhan Koç’la birlikte tatil keyfini çıkarıyor.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu reklam yüzü olarak yer aldığı markaların çalışmalarının hemen yanında set hayatından ve günlük yaşantısından paylaşımlarda yapıyor. Dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri olan Demet Özdemir kısa bir süre önce mavi bikinisiyle de bir paylaşım yapmıştı.

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24 May 2021 - 15:49 Ankara- Yaşam

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