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- 24 May 2021 - 16:37 G: 24 May 2021 - 17:06

Hande Erçel Günlük Tarzına Bile Servet Ödüyor! Bir Tişört Bir Eşofman Ağızları Açık Bıraktı! Parasıyla Resmen Tokatladı, Tam Tamına…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in günlük tarzına bile servet ödediği resmen ortaya çıktı. Bir tişört bir eşofman için verdiği para ağızların açık kalmasına neden oldu. “Kadın resmen parasıyla dövüyor” yorumları ise sosyal medyadan peş peşe yapıldı. Gündeme bomba gibi düşen fiyatlar, dudaklarda yaraya neden oldu. Tam tamına…

Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte Maldivler’e giden Hande Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin ile keyifli anlar yaşamış ve bunları da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. Maldivler sonrasında el ele görüntülenen ikili, çıkan aşk dedikodularına cevap vermiş oldular. Hayranları ise bu fotoğraf karşısında büyük bir şok yaşamışlardı.

Maldivler dönüşünde ilk kez görüntülenen Hande Erçel, “Kerem Bürsin ile havaalanında el ele görüntülendiniz, ne demek istiyorsunuz? Artık sevgili misiniz? ‘Hayırlı olsun’ diyebilir miyiz?” sorusuna ise “Evet arkadaşlar her şey yolunda, teşekkür ederim” yorumunu yapmıştı. Kerem Bürsin ise konu hakkında açıklama yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

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24 May 2021 - 16:37 Ankara- Yaşam

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