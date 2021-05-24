Esra Erol’da 11 Yıllık Evlilik Rezalet Bir Olayla Bitti! Kocası Kardeşinin Karısıyla Kaçtı, Canlı Yayında Çılgına Döndü! Piknikteki Yakınlaşma Çocukları…
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da skandal bir olay yaşandı. 11 Yıllık evlilik rezalet bir olayla bitti. Kardeşinin karısıyla kaçan kocası, zavallı kadını çılgına çevirdi. Piknikte yaşadıkları olaylar seyircilere şok içerisinde bıraktı. Peki, neler oldu?
Esra Erol’a gelen Mualla Hanım, eşi hakkında skandal iddialarda bulundu. “Kadının sesi olmalıyız dediniz, bende o yüzden buradayım. Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor. Bunları ben tek tek kanıtladım. Sizin ekibinize de yolladım her fotoğrafı. Birlikte yaşıyorlar şuan da. El ele kol kola geziyorlar Esra Hanım. Böyle bir rezillik olabilir mi?” sözlerini dile getirdi.
Mualla Hanım, eşi Hüseyin ve kardeşinin eşi Pınar hakkında şok sözlere verdi. “Kardeşimin de benim de çocuklarımız var. El ele geziyorlar. Ben hep şüpheleniyordum. Sabahlara kadar telefonla konuşuyordu bir de utanmadan beni suçluyordu. “Eşya aldırdın bana, borç yaptırdın” dedi bana” sözlerini dile getirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.