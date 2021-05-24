Esra Erol’da 11 Yıllık Evlilik Rezalet Bir Olayla Bitti! Kocası Kardeşinin Karısıyla Kaçtı, Canlı Yayında Çılgına Döndü! Piknikteki Yakınlaşma Çocukları…

Esra Erol’a gelen Mualla Hanım, eşi hakkında skandal iddialarda bulundu. “Kadının sesi olmalıyız dediniz, bende o yüzden buradayım. Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor. Bunları ben tek tek kanıtladım. Sizin ekibinize de yolladım her fotoğrafı. Birlikte yaşıyorlar şuan da. El ele kol kola geziyorlar Esra Hanım. Böyle bir rezillik olabilir mi?” sözlerini dile getirdi.

Mualla Hanım, eşi Hüseyin ve kardeşinin eşi Pınar hakkında şok sözlere verdi. “Kardeşimin de benim de çocuklarımız var. El ele geziyorlar. Ben hep şüpheleniyordum. Sabahlara kadar telefonla konuşuyordu bir de utanmadan beni suçluyordu. “Eşya aldırdın bana, borç yaptırdın” dedi bana” sözlerini dile getirdi.



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