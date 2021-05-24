Survivor Reşat Gözyaşlarını Tutamadı, Hüngür Hüngür Ağladı! Adaya Yeniden mi Dönüyor! “Ateş Etti Bana” Acun Ilıcalı’dan Hamle Bekleniyor!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan uzun bir süre önce ayrılan Reşat, Panorama ekibine konuk olarak katıldı. Yarışmadan elendiği zamanda ekran başındaki herkesi derinden yaralamış ve herkesi üzmüştü. “Bu bir rüya ne olur beni uyandırın. Acun Abi beni ne olur gönderme” yorumunu yapan Reşat herkesi şok içerisinde bırakmıştı.
Steven’ın SMS birincisi olduğu zamanda Reşat’ın adını söylemesi Steven’a tepki olarak dönüş yapmıştı. Dora ile sorunlar yaşarken Reşat’ı söylemesi “Aleyna Çalışkan, Dora gibi isimler varken Reşat’ın elenmesi kesinlikle haksızlık, Acun Ilıcalı harekete geçmeli” yorumlarına neden olmuştu. Peki, Reşat neler söyledi?
Panorama ekibiyle ilk kez bu sahneyi izlediğini dile getiren Reşat; “Sadece bir kez izledim. Bir daha izlemeye yüreğim dayanmadı. Şimdi sizlerle izleyince yeniden kötü oldum” sözlerini dile getirip ağlamaya başladı. Panorama ekibi ise Reşat’a destek olacak sözlerde bulundular. Reşat’ın o hallerini görenler ise Acun Ilıcalı’yı etiketleyerek yorumlarda bulundular.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.