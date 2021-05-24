Haberler Ankara Haberler Ankara
- 24 May 2021 - 20:07 G: 24 May 2021 - 20:39

Survivor Reşat Gözyaşlarını Tutamadı, Hüngür Hüngür Ağladı! Adaya Yeniden mi Dönüyor! “Ateş Etti Bana” Acun Ilıcalı’dan Hamle Bekleniyor!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan uzun bir süre önce ayrılan Reşat, Panorama ekibine konuk olarak katıldı. Yarışmadan elendiği zamanda ekran başındaki herkesi derinden yaralamış ve herkesi üzmüştü. “Bu bir rüya ne olur beni uyandırın. Acun Abi beni ne olur gönderme” yorumunu yapan Reşat herkesi şok içerisinde bırakmıştı.

Steven’ın SMS birincisi olduğu zamanda Reşat’ın adını söylemesi Steven’a tepki olarak dönüş yapmıştı. Dora ile sorunlar yaşarken Reşat’ı söylemesi “Aleyna Çalışkan, Dora gibi isimler varken Reşat’ın elenmesi kesinlikle haksızlık, Acun Ilıcalı harekete geçmeli” yorumlarına neden olmuştu. Peki, Reşat neler söyledi?

Panorama ekibiyle ilk kez bu sahneyi izlediğini dile getiren Reşat; “Sadece bir kez izledim. Bir daha izlemeye yüreğim dayanmadı. Şimdi sizlerle izleyince yeniden kötü oldum” sözlerini dile getirip ağlamaya başladı. Panorama ekibi ise Reşat’a destek olacak sözlerde bulundular. Reşat’ın o hallerini görenler ise Acun Ilıcalı’yı etiketleyerek yorumlarda bulundular.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

24 May 2021 - 20:07 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Steven Acun’a Rest Çekti! Adada Bağımsızlığını İlan Ediyor, Tüm Yarışmacılar Gidiyor! Milyonlar Ekran Başında Kriz Geçirdi! mask
Survivor Steven Acun’a Rest Çekti! Adada Bağımsızlığını İlan Ediyor, Tüm Yarışmacılar Gidiyor! Milyonlar Ekran Başında Kriz Geçirdi!
Acun Ilıcalı’dan Dominik’i Sallayan Büyük Hareket! 9 Şiddetinde Deprem Oldu! Yarışmacılar Havaya Zıpladı! Paraya Para Demeyecekler! mask
Acun Ilıcalı’dan Dominik’i Sallayan Büyük Hareket! 9 Şiddetinde Deprem Oldu! Yarışmacılar Havaya Zıpladı! Paraya Para Demeyecekler!
Survivor Yarışmasında Mavi Takım Bitiyor! Öyle Bir Korku Sürecine Girdiler Ki, Biletleri Kesilecek! “Hiç Yakışmıyorlar” mask
Survivor Yarışmasında Mavi Takım Bitiyor! Öyle Bir Korku Sürecine Girdiler Ki, Biletleri Kesilecek! “Hiç Yakışmıyorlar”
Survivor’dan Poyraz Kovuluyor! Konsey Anında Delirdi, Bu Son Hareketi Oldu! “Yazık!” mask
Survivor’dan Poyraz Kovuluyor! Konsey Anında Delirdi, Bu Son Hareketi Oldu! “Yazık!”
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 24 Mayıs 2021 Perşembe Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 24 Mayıs 2021 Perşembe Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Survivor İsmail Çakılıyor! Acun Medya Tüm Bilgileri Tek Tek Paylaştı! Yarışmadan Elenmesi An Meselesi! O İsim Darmaduman Etti! mask
Survivor İsmail Çakılıyor! Acun Medya Tüm Bilgileri Tek Tek Paylaştı! Yarışmadan Elenmesi An Meselesi! O İsim Darmaduman Etti!
Survivor’da Acun Ilıcalı’nın Tam Karşısında Büyük Kavga Çıktı! İki Yakın Arkadaşlardı, Artık Kimse Adını Bile Anmak İstemiyor! Acun Ilıcalı Müdahalesini Etti! mask
Survivor’da Acun Ilıcalı’nın Tam Karşısında Büyük Kavga Çıktı! İki Yakın Arkadaşlardı, Artık Kimse Adını Bile Anmak İstemiyor! Acun Ilıcalı Müdahalesini Etti!
Survivor Hanzade Survivor’da Nefret Ettiklerini Tek Tek Açıkladı! “Yalaka” Diyenlere Öyle Bir Cevap Verdi Ki, Şok İçerisinde Bıraktı! “Yolda Görsem…” mask
Survivor Hanzade Survivor’da Nefret Ettiklerini Tek Tek Açıkladı! “Yalaka” Diyenlere Öyle Bir Cevap Verdi Ki, Şok İçerisinde Bıraktı! “Yolda Görsem…”
Survivor Batuhan Acun Ilıcalı’ya Resti Çekti! Küfür Konusu Konseyi Karıştırdı! Acun Ilıcalı Devreye Girdi! Uyarı Üzerine Uyarı Geldi! Neler Oluyor? mask
Survivor Batuhan Acun Ilıcalı’ya Resti Çekti! Küfür Konusu Konseyi Karıştırdı! Acun Ilıcalı Devreye Girdi! Uyarı Üzerine Uyarı Geldi! Neler Oluyor?
Survivor Poyraz’ın Gerçek Yüzü Ortaya Çıktı! Tüm Takım Onunla Kanlı Bıçaklı Olabilir! Batuhan, İsmail ve Aleyna Çıldırdı! “O Takımı Kandırıyor!” mask
Survivor Poyraz’ın Gerçek Yüzü Ortaya Çıktı! Tüm Takım Onunla Kanlı Bıçaklı Olabilir! Batuhan, İsmail ve Aleyna Çıldırdı! “O Takımı Kandırıyor!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Steven Acun’a Rest Çekti! Adada Bağımsızlığını İlan Ediyor, Tüm Yarışmacılar Gidiyor! Milyonlar Ekran Başında Kriz Geçirdi! mask
Survivor Steven Acun’a Rest Çekti! Adada Bağımsızlığını İlan Ediyor, Tüm Yarışmacılar Gidiyor! Milyonlar Ekran Başında Kriz Geçirdi!
Acun Ilıcalı’dan Dominik’i Sallayan Büyük Hareket! 9 Şiddetinde Deprem Oldu! Yarışmacılar Havaya Zıpladı! Paraya Para Demeyecekler! mask
Acun Ilıcalı’dan Dominik’i Sallayan Büyük Hareket! 9 Şiddetinde Deprem Oldu! Yarışmacılar Havaya Zıpladı! Paraya Para Demeyecekler!
Survivor Yarışmasında Mavi Takım Bitiyor! Öyle Bir Korku Sürecine Girdiler Ki, Biletleri Kesilecek! “Hiç Yakışmıyorlar” mask
Survivor Yarışmasında Mavi Takım Bitiyor! Öyle Bir Korku Sürecine Girdiler Ki, Biletleri Kesilecek! “Hiç Yakışmıyorlar”
Survivor İsmail Psikoloji Bitti, Resmen Delirdi! Adaya Psikolog Bile Gelebilir! Duydukları Karşısında Yıkıldı! mask
Survivor İsmail Psikoloji Bitti, Resmen Delirdi! Adaya Psikolog Bile Gelebilir! Duydukları Karşısında Yıkıldı!
Azerbaycan Basını Albayrak Medya'ya Emanet! Ortak Medya Platformu Kuruldu! mask
Azerbaycan Basını Albayrak Medya'ya Emanet! Ortak Medya Platformu Kuruldu!
Survivor’dan Poyraz Kovuluyor! Konsey Anında Delirdi, Bu Son Hareketi Oldu! “Yazık!” mask
Survivor’dan Poyraz Kovuluyor! Konsey Anında Delirdi, Bu Son Hareketi Oldu! “Yazık!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status