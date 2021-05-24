Survivor Reşat Gözyaşlarını Tutamadı, Hüngür Hüngür Ağladı! Adaya Yeniden mi Dönüyor! “Ateş Etti Bana” Acun Ilıcalı’dan Hamle Bekleniyor!

Steven’ın SMS birincisi olduğu zamanda Reşat’ın adını söylemesi Steven’a tepki olarak dönüş yapmıştı. Dora ile sorunlar yaşarken Reşat’ı söylemesi “Aleyna Çalışkan, Dora gibi isimler varken Reşat’ın elenmesi kesinlikle haksızlık, Acun Ilıcalı harekete geçmeli” yorumlarına neden olmuştu. Peki, Reşat neler söyledi?

Panorama ekibiyle ilk kez bu sahneyi izlediğini dile getiren Reşat; “Sadece bir kez izledim. Bir daha izlemeye yüreğim dayanmadı. Şimdi sizlerle izleyince yeniden kötü oldum” sözlerini dile getirip ağlamaya başladı. Panorama ekibi ise Reşat’a destek olacak sözlerde bulundular. Reşat’ın o hallerini görenler ise Acun Ilıcalı’yı etiketleyerek yorumlarda bulundular.



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