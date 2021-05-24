Bir Zamanlar Çukurova Setinde Korkunç Olay! Oyuncular Panik İçerisinde Kaldı, Dizi Çekimleri Durduruldu mu? Her Yerden Alevler Çıktı!
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zammalar Çukurova dizisinde korkunç bir olay yaşandı. Oyuncular panik içinde kalırken dizide Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış her şeyi video kaydına aldı. Her yerden alevler çıkmaya başlayınca dizinin çekimlerinin durduğuna yönelik iddialar gündeme geldi. Peki, neler oldu?
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Hande Soral, Murat Ünalmış, Kerem Alışık gibi isimlerin yer aldığı başarılı dizinin sezon finaline ise kısa bir süre kaldı. 200. Bölümde sezon finali yapacağı düşünülen dizinin setinde korkunç bir olay yaşandı. Görenlerin ise yürekleri ağızlarına geldi. Sağlık durumları merak edilirken; Murat Ünalmış konu hakkında açıklama yaptı.
197. bölümü ekranlara gelecek olan dizinin setinde yoğun bir çalışma sürüyor. Kısa bir süre önce Murat Ünalmış ve Kerem Alışık arasında sert bir tartışmanın çıktığı gündeme gelmişti. Kerem Alışık’ın kendisine “Hıyar oğlu hıyar” demesini kaldıramayan Murat Ünalmış soluğu mahkemede almış ve rol arkadaşına dava açmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.