Bir Zamanlar Çukurova Setinde Korkunç Olay! Oyuncular Panik İçerisinde Kaldı, Dizi Çekimleri Durduruldu mu? Her Yerden Alevler Çıktı!

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Hande Soral, Murat Ünalmış, Kerem Alışık gibi isimlerin yer aldığı başarılı dizinin sezon finaline ise kısa bir süre kaldı. 200. Bölümde sezon finali yapacağı düşünülen dizinin setinde korkunç bir olay yaşandı. Görenlerin ise yürekleri ağızlarına geldi. Sağlık durumları merak edilirken; Murat Ünalmış konu hakkında açıklama yaptı.

197. bölümü ekranlara gelecek olan dizinin setinde yoğun bir çalışma sürüyor. Kısa bir süre önce Murat Ünalmış ve Kerem Alışık arasında sert bir tartışmanın çıktığı gündeme gelmişti. Kerem Alışık’ın kendisine “Hıyar oğlu hıyar” demesini kaldıramayan Murat Ünalmış soluğu mahkemede almış ve rol arkadaşına dava açmıştı.



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