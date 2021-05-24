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- 24 May 2021 - 21:46 G: 24 May 2021 - 22:19

Çukur Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Hayranları O Tarihten Sonra Bir Kez Bile İzleyemeyecek! Sadece Sayılı Günler Kaldı…

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur’un kısa bir süre önce ekranlara tamamen veda edeceği duyurulmuş fakat ne zaman final yapacağına dair herhangi bir açıklama gelmemişti. Bu akşam ekranlara gelen bölümün hemen ardından ise dizinin veda etmesine sadece sayılı bir zaman kaldı. Peki, başarılı dizi ne zaman final yapacak?

 Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Necip Memilli, Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı dizi, her bölümünde seyirciye farklı bir heyecan yaşatıyordu. Yayın hayatına 3 yıl önce başlayan dizi, birçok projede yer almış ve sevenlerine hatıralar bırakmıştı. En son ise “Doğa Nefes Alsın” isimli bir projede bulunarak, Çukur ormanını kuracaklarını açıkladılar.

Diziden ayrılan Kubilay Aka, Ece Yaşar, Genco Özok ve Kadir Çermik ise sevenlerine acı bir şekilde veda etmişti. Amca tarafından öldürülen isimler, sevenlerinin gözyaşlarına neden olmuştu. Dizinin ise Mayıs ayının sonunda final yapacağı konuşulmuş fakat dizide Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu, finalin Haziran ayında olacağı mesajını vermişti.

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24 May 2021 - 21:46 Ankara- Yaşam

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