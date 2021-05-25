İngiltere Belarus Konusunda Kararlı! Başbakan Johnson'dan Gazeteciyi Bırakın Çağrısı!
Dünya zorla indirilen uçak skandalı ile çalkalanıyor. Belarus'un zorla indirdiği yolcu uçağında göz altına alınan gazeteci için devlet başkanları devreye girdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson bırakılma çağrısında bulundu. İşte detaylar...
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Belarus'ta bomba ihbarı gerekçesiyle Minsk Havaalanına acil inen uçakta gözaltına alınan muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Johnson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Roman Protasevich'in videosu, izlemeyi derinden üzücü hale getiriyor. Bir gazeteci ve ifade özgürlüğüne tutkulu bir inanan olarak derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyorum. Belarus'un eylemlerinin sonuçları olacak." ifadelerini kullandı.
Atina'dan 23 Mayıs'ta Vilnius'e seyahat eden 123 yolcunun bulunduğu Ryanair'e ait uçak Belarus hava sahasında iken yapılan bomba ihbarı üzerine Minsk Havaalanına acil iniş yapmıştı. Güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağı kaldırılmıştı.
Uçağın havaalanında kontrol edilmesi esnasında Belarus'ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan eski genel yayın yönetmeni ve bir sosyal medya hesabının kurucusu Belarus vatandaşı Protaseviç gözaltına alınmış, aramalar sonucunda yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı belirtilmişti.
25 May 2021 - 14:44 AA - Dünya
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.