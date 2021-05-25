Şampiyonlar Ligi Finali Seyirci Sayısı Belli Oldu! Bakın Final İçin Ne Kadar Kişi Stada Alınacak!
İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeye alması ile birlikte iptal edilen kupa finali Protekiz'in Porto şehrine alınmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin maksimum 16 bin 500 seyirci önünde oynanmasına karar verdi. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 29 Mayıs Cumartesi günü Portekiz'in Porto şehrinde İngiltere'nin Manchester City ile Chelsea takımları arasında oynanacak final maçına maksimum 16 bin 500 seyirci alınacak.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Portekiz makamlarının mücadeleye stat kapasitesinin yüzde 33'ü oranında seyirci alımına izin verdiği belirtildi.
Buna göre, Dragao Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı en fazla 16 bin 500 seyirci yerinde izleyebilecek.
Müsabakada her iki takımdan 6'şar bin taraftar tribünde yerini alacak, genel için ayrılan 1700 bilet de bugün TSİ 15.00'te UEFA'nın internet sitesinden satışa sunulacak.
İzleyicilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduklarına dair belge veya negatif test sonucu sunmaları gerekecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.