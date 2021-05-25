Kahveler Ne Zaman Açılacak? Kahvehaneler 1 Haziran'da Açılacak Mı?
Artan koronavirüs vaka sayıları Türkiye’yi daha sert önlemler almak zorunda bıraktı. 29 Nisan’dan 17 Mayıs’a kadar tam kapanma dönemine giren Türkiye, vaka sayılarını düşüşe geçirmeyi başardı. Vaka sayılarının düşüşe geçtiği Türkiye’nin yeni gündemi kademeli normalleşme adımları oldu. Esnafın büyük bir merakla beklediği normalleşme adımları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son kabine toplantısının ardından paylaşıldı. Kahvehaneler 1 Haziran'da açılacak mı? İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar…
Tam kapanma dönemini geride bırakan Türkiye’nin gündeminde kademeli normalleşme adımları bulunuyor. Vaka sayılarında belirli bir düşüşü yakalayan Türkiye, normalleşme kapsamında hangi işletmelerin açılıp açılmayacağına karar vermeye çalışıyor. Süreçten maddi olarak en büyük hasarı alan esnaf ise dört gözle açılmayı bekleniyor. Koronavirüs salgınından bu yana kepenklerini kapalı tutan kahvehanelerin ise akıbeti merak ediliyor. Konuyla ilgili gözlerini son kabine toplantısına çeviren esnaf, cevabı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan aldı.
25 May 2021 - 14:59 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.