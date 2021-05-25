Kahveler Ne Zaman Açılacak? Kahvehaneler 1 Haziran'da Açılacak Mı?

Tam kapanma dönemini geride bırakan Türkiye’nin gündeminde kademeli normalleşme adımları bulunuyor. Vaka sayılarında belirli bir düşüşü yakalayan Türkiye, normalleşme kapsamında hangi işletmelerin açılıp açılmayacağına karar vermeye çalışıyor. Süreçten maddi olarak en büyük hasarı alan esnaf ise dört gözle açılmayı bekleniyor. Koronavirüs salgınından bu yana kepenklerini kapalı tutan kahvehanelerin ise akıbeti merak ediliyor. Konuyla ilgili gözlerini son kabine toplantısına çeviren esnaf, cevabı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan aldı.