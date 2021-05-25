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- 25 May 2021 - 18:04 G: 25 May 2021 - 18:25

Masumiyet Dizisinin Final Sebebi Belli Oldu! Meğer Perde Arkasındaki Gizli Sır Oymuş, Hülya Avşar Her Şeyi Tek Tek Açıkladı!

Masumiyet Dizisi Neden Final Yaptı? Sorusu, yüzbinlerce Masumiyet izleyeni tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Hülya Avşar, bununla ilgili merak edilen her şeyi harfi harfine açıkladı. FOX TV ekranlarının sezona çok iddialı bir şekilde giriş yapan dizisi Masumiyet, ekranlara çok erken bir şekilde veda ediyor. Masumiyet'in bu erken yapılan vedasını, Hülya Avşar yaptığı açıklamalarla net bir şekilde yorumlamış oldu. Yapılan yorumlama, dizinin neden bittiğini de netleştirdi.

Alışılmışın dışındaki konusu, oldukça başarılı oyuncuları ile sezona en iddialı bir şekilde giriş yapan fakat bir türlü istediği reytinge ulaşamayan Masumiyet dizisi, özellikle Hülya Avşar'a yapılan montajla birlikte haftalarca gündemde kaldı ve o dönemler reyting rekorları kırdı. Devamında diziyle ilgili iddialar paylaşılmaya başlandı.

Dizinin Münevver Karabulut cinayetini anlattığına dair iddialar, en çok tutulan iddia olurken; tüm bunlar dizinin her geçen gün daha büyük bir ilgiyle karşı karşıya kalmasını sağladı. Fakat sezona bomba bir şekilde giriş yapan Masumiyet; her hafta düzenli bir şekilde düşüşle karşılaşmaya başladı. Beklentinin son derece yüksek olduğu dizi, beklentiyi karşılamayınca çakılmaya başladı! Devamında ise son geldi, dizi final yaptı! Bununla ilgili olarak Hülya Avşar ilk kez açıklamalar yaptı >> Detaylar için diğer sayfaya geçiniz!

25 May 2021 - 18:04 Ankara- Yaşam

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