Masumiyet Dizisinin Final Sebebi Belli Oldu! Meğer Perde Arkasındaki Gizli Sır Oymuş, Hülya Avşar Her Şeyi Tek Tek Açıkladı!

Alışılmışın dışındaki konusu, oldukça başarılı oyuncuları ile sezona en iddialı bir şekilde giriş yapan fakat bir türlü istediği reytinge ulaşamayan Masumiyet dizisi, özellikle Hülya Avşar'a yapılan montajla birlikte haftalarca gündemde kaldı ve o dönemler reyting rekorları kırdı. Devamında diziyle ilgili iddialar paylaşılmaya başlandı.

Dizinin Münevver Karabulut cinayetini anlattığına dair iddialar, en çok tutulan iddia olurken; tüm bunlar dizinin her geçen gün daha büyük bir ilgiyle karşı karşıya kalmasını sağladı. Fakat sezona bomba bir şekilde giriş yapan Masumiyet; her hafta düzenli bir şekilde düşüşle karşılaşmaya başladı. Beklentinin son derece yüksek olduğu dizi, beklentiyi karşılamayınca çakılmaya başladı! Devamında ise son geldi, dizi final yaptı! Bununla ilgili olarak Hülya Avşar ilk kez açıklamalar yaptı >> Detaylar için diğer sayfaya geçiniz!