Sadakatsiz İzleyen Milyonlar Çıldıracak! Final Yapacaktı, Tarih Değişti! Final Yapamayacak... İşte Yeni Karar!
Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özgder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen gibi oldukça başarılı oyuncuların başrol oyuncusu oldukları Sadakatsiz ile ilgili radikal bir değişiklik yapıldı. Sadakatsiz dizisi izleyenleri büyük bir heyecanla dizinin sezon finali bölümünü beklerlerken, son dakika kararı; isyan etmelerine sebep oldu.
Sadakatsiz dizisinde heyecan dur durak bilmeden devam ederken, sezon finali zamanı geldi çattı. Geldi gelmesine fakat, izleyenlerin heyecanla beklediği bölüm yayından kaldırıldı. Tarih değişti.
Kanal D ekranlarının en sevilen dizileri arasında yer alan Sadakatsiz dizisiyle ilgili radikal bir karar altına imza atıldı. Dizinin yarın akşam saatlerinde ekranlara gelmesi gereken sezon finali bölümü 2 Haziran 2021 Çarşamba gününe ertelendi. Dizi, yarın akşam tekrar bölümüyle ekranlara gelecek. Sezon finalini büyük bir heyecanla bekleyen izleyenler, gelen bu ani kararla birlikte sosyal medyada isyan ettiler. Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.