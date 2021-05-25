Sadakatsiz İzleyen Milyonlar Çıldıracak! Final Yapacaktı, Tarih Değişti! Final Yapamayacak... İşte Yeni Karar!

Sadakatsiz dizisinde heyecan dur durak bilmeden devam ederken, sezon finali zamanı geldi çattı. Geldi gelmesine fakat, izleyenlerin heyecanla beklediği bölüm yayından kaldırıldı. Tarih değişti.

Kanal D ekranlarının en sevilen dizileri arasında yer alan Sadakatsiz dizisiyle ilgili radikal bir karar altına imza atıldı. Dizinin yarın akşam saatlerinde ekranlara gelmesi gereken sezon finali bölümü 2 Haziran 2021 Çarşamba gününe ertelendi. Dizi, yarın akşam tekrar bölümüyle ekranlara gelecek. Sezon finalini büyük bir heyecanla bekleyen izleyenler, gelen bu ani kararla birlikte sosyal medyada isyan ettiler. Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>