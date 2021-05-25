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- 25 May 2021 - 20:34 G: 25 May 2021 - 20:52

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut'la İlgili Herkesin Ağzını Açık Bırakan Gerçek! Ortaya Çıktı, Meğer O İşi Yapıyormuş!

Son yılların en başarılı oyuncuları arasında yer alan Aras Bulut İynemli, şimdilerde finale doğru emin adımlarla koşan Çukur'da hayat verdiği Yamaç karakterine veda etmek üzere. Aras Bulut İynemli, diziye veda etmeden önce hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki; duyan hayranlarının ağzı açık kaldı. Meğer Aras Bulut...

Daha önce Öyle Bir Geçer Zaman ki, İçerde gibi yapımlarda rol alan ve başarılı oyunculuğuyla takdir toplayan, devamında ise Çukur dizisine transfer olan Aras Bulut İynemli; Türk televizyonunun unutulmaz oyuncuları arasına girmeye hak kazanırken; hakkında çıkan iş gerçeği hayranlarını dahi şaşkına çevirdi!

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25 May 2021 - 20:34 Ankara- Yaşam

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