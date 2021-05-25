Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut'la İlgili Herkesin Ağzını Açık Bırakan Gerçek! Ortaya Çıktı, Meğer O İşi Yapıyormuş!

Daha önce Öyle Bir Geçer Zaman ki, İçerde gibi yapımlarda rol alan ve başarılı oyunculuğuyla takdir toplayan, devamında ise Çukur dizisine transfer olan Aras Bulut İynemli; Türk televizyonunun unutulmaz oyuncuları arasına girmeye hak kazanırken; hakkında çıkan iş gerçeği hayranlarını dahi şaşkına çevirdi!

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