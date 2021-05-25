Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut'la İlgili Herkesin Ağzını Açık Bırakan Gerçek! Ortaya Çıktı, Meğer O İşi Yapıyormuş!
Son yılların en başarılı oyuncuları arasında yer alan Aras Bulut İynemli, şimdilerde finale doğru emin adımlarla koşan Çukur'da hayat verdiği Yamaç karakterine veda etmek üzere. Aras Bulut İynemli, diziye veda etmeden önce hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki; duyan hayranlarının ağzı açık kaldı. Meğer Aras Bulut...
Daha önce Öyle Bir Geçer Zaman ki, İçerde gibi yapımlarda rol alan ve başarılı oyunculuğuyla takdir toplayan, devamında ise Çukur dizisine transfer olan Aras Bulut İynemli; Türk televizyonunun unutulmaz oyuncuları arasına girmeye hak kazanırken; hakkında çıkan iş gerçeği hayranlarını dahi şaşkına çevirdi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.