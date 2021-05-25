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- 25 May 2021 - 20:51 G: 25 May 2021 - 21:07

Müge Anlı'da Öyle Bir İtiraf Yapıldı ki; Canlı Yayında Müge Anlı Tir Tir Titredi! Günlerdir Stüdyodaydı, Ortaya Çıktı!

Müge Anlı'da öyle bir itiraf yapıldı ki; canlı yayında Müge Anlı bile tir tir titredi. Canlı yayında yaşananlar, onbinlerce Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyeninin sosyal medyada tepki göstermesine sebep oldu. Meğer günlerdir stüdyoda olan o isim öyle şeyler yapmış ki...

ATV ekranlarının yıldız programları arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Ekranların sevilen ismi Müge Anlı; soğukkanlılığıyla her olayda kendini gösterirken, son yaşanan olayda sesinin tir tir titremesi nasıl büyük bir canilik örneği olduğunu gösterdi! Anlı hayranları sosyal medyada; canlı yayını izlerken şaşkına döndüklerini belirttiler! Peki, ne oldu?

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25 May 2021 - 20:51 Ankara- Yaşam

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