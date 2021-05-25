Müge Anlı'da Öyle Bir İtiraf Yapıldı ki; Canlı Yayında Müge Anlı Tir Tir Titredi! Günlerdir Stüdyodaydı, Ortaya Çıktı!
Müge Anlı'da öyle bir itiraf yapıldı ki; canlı yayında Müge Anlı bile tir tir titredi. Canlı yayında yaşananlar, onbinlerce Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyeninin sosyal medyada tepki göstermesine sebep oldu. Meğer günlerdir stüdyoda olan o isim öyle şeyler yapmış ki...
ATV ekranlarının yıldız programları arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Ekranların sevilen ismi Müge Anlı; soğukkanlılığıyla her olayda kendini gösterirken, son yaşanan olayda sesinin tir tir titremesi nasıl büyük bir canilik örneği olduğunu gösterdi! Anlı hayranları sosyal medyada; canlı yayını izlerken şaşkına döndüklerini belirttiler! Peki, ne oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.