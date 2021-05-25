Anasayfa/

Foto Galeri/

25 May 2021 - 20:51

Müge Anlı'da Öyle Bir İtiraf Yapıldı ki; Canlı Yayında Müge Anlı Tir Tir Titredi! Günlerdir Stüdyodaydı, Ortaya Çıktı!

Müge Anlı'da öyle bir itiraf yapıldı ki; canlı yayında Müge Anlı bile tir tir titredi. Canlı yayında yaşananlar, onbinlerce Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyeninin sosyal medyada tepki göstermesine sebep oldu. Meğer günlerdir stüdyoda olan o isim öyle şeyler yapmış ki...