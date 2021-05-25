Hekimoğlu Dizisi Bitti! Fakat Öyle Bir Umut Ortaya Çıktı ki; Efsane Gibi Geri Dönebilir! Detaylar Netleşti...
Hekimoğlu Dizisi Bitiyor! Bitiyor bitmesine fakat son çıkan seyirci umudu, dizinin efsane gibi geri dönebilecek olduğuna işaret etti. Kanal D ekranlarının güçlü yapımlarından olan Hekimoğlu, bugün akşam 20:00'de ekranlara gelecek olan final bölümüyle birlikte artık dizi tarihinin tozlu raflarına kaldırılmaya hazırlanıyor. Fakat diziye dair öyle bir umut ortaya çıktı ki; efsane gibi geri dönebileceği konuşuluyor.
Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan ve yabancı yapım olan Dr. House'dan uyarlanan Hekimoğlu, bugün akşam Kanal D ekranlarında son kez yayınlanacak. Ekranlara gelecek olan final bölümüyle birlikte dizi tarihinin tozlu raflarına kalkacak diziye dair flaş bir gelişme yaşandı. Seyirci umudu, her şeyin netlik kazanmasını sağladı ve muhteşem umutlar kendini gösterdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.