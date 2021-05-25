Hekimoğlu Dizisi Bitti! Fakat Öyle Bir Umut Ortaya Çıktı ki; Efsane Gibi Geri Dönebilir! Detaylar Netleşti...

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan ve yabancı yapım olan Dr. House'dan uyarlanan Hekimoğlu, bugün akşam Kanal D ekranlarında son kez yayınlanacak. Ekranlara gelecek olan final bölümüyle birlikte dizi tarihinin tozlu raflarına kalkacak diziye dair flaş bir gelişme yaşandı. Seyirci umudu, her şeyin netlik kazanmasını sağladı ve muhteşem umutlar kendini gösterdi.

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