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- 25 May 2021 - 21:07 G: 25 May 2021 - 21:26

Hekimoğlu Dizisi Bitti! Fakat Öyle Bir Umut Ortaya Çıktı ki; Efsane Gibi Geri Dönebilir! Detaylar Netleşti...

Hekimoğlu Dizisi Bitiyor! Bitiyor bitmesine fakat son çıkan seyirci umudu, dizinin efsane gibi geri dönebilecek olduğuna işaret etti. Kanal D ekranlarının güçlü yapımlarından olan Hekimoğlu, bugün akşam 20:00'de ekranlara gelecek olan final bölümüyle birlikte artık dizi tarihinin tozlu raflarına kaldırılmaya hazırlanıyor. Fakat diziye dair öyle bir umut ortaya çıktı ki; efsane gibi geri dönebileceği konuşuluyor.

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan ve yabancı yapım olan Dr. House'dan uyarlanan Hekimoğlu, bugün akşam Kanal D ekranlarında son kez yayınlanacak. Ekranlara gelecek olan final bölümüyle birlikte dizi tarihinin tozlu raflarına kalkacak diziye dair flaş bir gelişme yaşandı. Seyirci umudu, her şeyin netlik kazanmasını sağladı ve muhteşem umutlar kendini gösterdi. 

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25 May 2021 - 21:07 Ankara- Yaşam

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