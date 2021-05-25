Acun Ilıcalı Hadise'yi Kovdu, Büyük Kaos Çıkacak! Öyle Bir İsimle Anlaştı ki, Duyunca Şok Şaşıracaksınız! Bomba Gibi Geliyor...
Acun Ilıcalı, oldukça güçlü kararları ve başarılı yapımlarıyla birlikte Türkiye'de medya sektörünün en başarılı ismi olarak kendini göstermeyi başarıyor. Birçok farklı yarışmanın yapımcısı ve sunuculuğunu üstlenen, bununla birlikte kurduğu Exxen platformuyla da Türkiye'de büyük bir projenin altına imzasını atan Acun Ilıcalı, Survivor'ın bitmesine yakın; O Ses Türkiye ile ilgili kararını verdi.
O Ses Türkiye jürilerindeki değişiklikler tek tek ortaya çıkmaya başladı. Hadise'nin artık olmayacağının hatta Acun Ilıcalı tarafından kovulduğunun iddia edildiği sosyal medyada yeni bir ismin olduğu ortaya çıktı. Eğer bu gerçekse; Hadise'nin çok kızacağı düşünülüyor...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.