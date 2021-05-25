Acun Ilıcalı Hadise'yi Kovdu, Büyük Kaos Çıkacak! Öyle Bir İsimle Anlaştı ki, Duyunca Şok Şaşıracaksınız! Bomba Gibi Geliyor...

O Ses Türkiye jürilerindeki değişiklikler tek tek ortaya çıkmaya başladı. Hadise'nin artık olmayacağının hatta Acun Ilıcalı tarafından kovulduğunun iddia edildiği sosyal medyada yeni bir ismin olduğu ortaya çıktı. Eğer bu gerçekse; Hadise'nin çok kızacağı düşünülüyor...

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