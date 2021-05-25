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- 25 May 2021 - 21:40 G: 25 May 2021 - 22:10

Survivor Batuhan Her Şeyi İtiraf Etti! Herkes Bu İtirafı Bekliyordu, Özel Röportaj Verdi! "Büyük Patladık"

Survivor 2021'de git gide sona yaklaşılıyor. Batuhan, Poyraz, Aleyna, İsmail gündemden düşmeyen 4'lü olurken; Aleyna - Ayşe atışmalarıyla; Batuhan - Poyraz atışmaları büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Dün herkesi şaşırtan bir olay yaşanan Survivor'da batuhan her şeyi itiraf etti. Survivor Türkiye ekibinin de "Batuhan'dan itiraf" başlığıyla verdiği özel röportajda tüm her şeyi açıkladı.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Medya tarafından hazırlanan, Türkiye'nin reyting rekortmeni yarışması olarak kendini gösteren Survivor serisinden, 2021 sezonunda yaşananlar daha önceki sezonlarda yaşananları resmen silip süpürdü. Aşk iddiaları, kavgalar, tartışmalar derken ada sürekli sallandı! Son olarak Batuhan; özel bir itiraf yaptı! 

Detaylar ve o itirafın videosu için diğer sayfaya geçiniz >>

25 May 2021 - 21:40 Ankara- Yaşam

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