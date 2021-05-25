Survivor Batuhan Her Şeyi İtiraf Etti! Herkes Bu İtirafı Bekliyordu, Özel Röportaj Verdi! "Büyük Patladık"

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Medya tarafından hazırlanan, Türkiye'nin reyting rekortmeni yarışması olarak kendini gösteren Survivor serisinden, 2021 sezonunda yaşananlar daha önceki sezonlarda yaşananları resmen silip süpürdü. Aşk iddiaları, kavgalar, tartışmalar derken ada sürekli sallandı! Son olarak Batuhan; özel bir itiraf yaptı!

Detaylar ve o itirafın videosu için diğer sayfaya geçiniz >>