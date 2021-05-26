A101'den Çok Güzel İndirim Haberi! Hem Eve, Hem Mutfağa, Hem Dolaba Birçok Ürün Alabilirsiniz!
A101 marketler zincirinden çok güzel bir indirim haberi geldi. Hem eve, hem mutfağa, hem dolaba bu indirim haberi sayesinde birçok ürün alabilirsiniz. Yarın tüm A101 marketlerde satışa çıkarılacak olan A101 27 Mayıs Aktüel ürünler sayesinde; evinizin ihtiyaçlarını çok rahat bir şekilde karşılayabilirsiniz. Peki, A101 27 Mayıs 2021 aktüel kataloğunda hangi ürünler satılıyor? Satış fiyatları neler? İşte detaylar!
A101 Aktüel kataloğu sayesinde çok sayıda kişi uygun fiyatlı ürünlere sahip olmanın avantajını yakalıyor. Son zamanlarda A101 - BİM ve ŞOK marketler arasında yaşanan çekişmeye ek olarak bir de Trendyol tarafından atak yapılınca; fiyatlar git gide "piyasa şartlarına göre" daha uygun bir hal almaya başladı. Bu kapsamda yarın A101 marketlere gelecek olan aktüel ürünlerinde de uygun fiyatlar görüldü. Televizyondan halıya, kıyafetten ayakkabıya, deniz ürünlerinden gıdaya kadar birçok kategoride A101 indirimlerini görmek mümkün.
A101 Aktüel kataloğu ürünlerini görmek için diğer sayfaya ve devamında tek tek bir diğer sayfaya geçebilirsiniz. Tüm aktüel kataloğunu sayfalar halinde sizler için yayınladık! İşte aktüel kataloğu! (Diğer sayfaya geçiniz No:2)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.