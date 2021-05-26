İbrahim Tatlıses'e Çok Büyük Boykot! İbo Show Yayından Kaldırılıyor mu? Son Dakika Açıklaması İsyan Ettirdi...

Günlerdir iddialara konuk olan ve hakkında birçok yorum yapılan İbo Show programına dair büyük bir boykot kampanyası yapıldı. Twitter'da ve diğer sosyal ağlarda İbrahim Tatlıses'e yönelik, programda yapılmaması gereken bir şey yaptığı ve bunun sonucunda artık izlemeyeceğini söyleyen binlerce kişi kendini gösterdi. Devamında program 1 hafta yayına ara verdi ve sonrasında ise reytinglerin git gide düşeceği söylendi. Durumun ne olacağı bilinmezken, net bir açıklama yapıldı! İşte detaylar >>

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