İbrahim Tatlıses'e Çok Büyük Boykot! İbo Show Yayından Kaldırılıyor mu? Son Dakika Açıklaması İsyan Ettirdi...
İbo Show'la ilgili boykotlar büyük bir hızla devam ediyor. 9 yıllık aranın sonrasında Polat Yağcı'nın sahibi olduğu Poll Productions imzasıyla birlikte ekranlara gelen İbo Show'da eskisi gibi sunucu olan İbrahim Tatlıses; birçok kişiden tepki almaya devam ediyor. Gelen tepkiler sonrasında reytingleri oldukça düşen İbo Show'un ise yayından kaldırılıp kaldırılmayacağı, ne kadar daha devam edebileceği merak ediliyor. Bununla ilgili net bir açıklama geldi. Günlerdir iddialara konu olan İbo Show...
Günlerdir iddialara konuk olan ve hakkında birçok yorum yapılan İbo Show programına dair büyük bir boykot kampanyası yapıldı. Twitter'da ve diğer sosyal ağlarda İbrahim Tatlıses'e yönelik, programda yapılmaması gereken bir şey yaptığı ve bunun sonucunda artık izlemeyeceğini söyleyen binlerce kişi kendini gösterdi. Devamında program 1 hafta yayına ara verdi ve sonrasında ise reytinglerin git gide düşeceği söylendi. Durumun ne olacağı bilinmezken, net bir açıklama yapıldı! İşte detaylar >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.