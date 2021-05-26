Hülya Avşar Masumiyet’le İlgili Şok Açıklamasını Yaptı! Her Şey Yalanmış, Tüm Gerçeği Ortaya Döktü! O Filtre Olayı…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumiyet, kısa bir süre önce ekranlara veda etmişti. 13 bölümlük bir ekran serüveni yaşayan Masumiyet dizisinde, Hale karakterine hayat veren Hülya Avşar dizi hakkında şok açıklamalara yaptı. Tüm gerçekleri ortaya döktü, tüm dengeler değişti. Hülya Avşar’ın açıklamasından hemen sonra ise sosyal medya kullanıcıları “Her şey yalanmış” yorumlarını yaptı. Peki, neler oldu?
Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Serkay Tütüncü, İlayda Alişan ve Deniz Işın gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisinin final bölümü kısa bir süre önce kararlaştırılmış fakat tepkilerden dolayı günü değişmişti. Dizi artık Çarşamba günleri değil, Pazartesi günleri ekranlara gelecekti.
Pazartesi günlerindeki macerası çok uzun sürmeyen Masumiyet dizisinin ardından Hülya Avşar dizi hakkında bir açıklamada bulundu. Filtre ve dizinin ömrü hakkında konuşan başarılı isim Avşar, dikkatleri üzerine çekti. Peki, Hülya Avşar filtre olayı hakkında neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.