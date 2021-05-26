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26 May 2021 - 18:25

Hülya Avşar Masumiyet’le İlgili Şok Açıklamasını Yaptı! Her Şey Yalanmış, Tüm Gerçeği Ortaya Döktü! O Filtre Olayı…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumiyet, kısa bir süre önce ekranlara veda etmişti. 13 bölümlük bir ekran serüveni yaşayan Masumiyet dizisinde, Hale karakterine hayat veren Hülya Avşar dizi hakkında şok açıklamalara yaptı. Tüm gerçekleri ortaya döktü, tüm dengeler değişti. Hülya Avşar’ın açıklamasından hemen sonra ise sosyal medya kullanıcıları “Her şey yalanmış” yorumlarını yaptı. Peki, neler oldu?