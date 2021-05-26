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- 26 May 2021 - 19:05 G: 26 May 2021 - 19:21

Sen Çal Kapımı’ya Tarihin En Büyük Kaosu! Kanal D Tüm Planları Değiştirdi, Hande Erçel ve Bürsin Hayranları Kalp Krizi Geçirebilir!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde tarihin en büyük kaosu yaşandı. Kanal D tüm planları değiştirdi. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları konu hakkında; “Hande Erçel ve Kerem Bürsin kalp krizi geçirecek. Bu kadar talihsizlik üst üste gelmemeliydi” sözlerini dile getirdi. Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu olay, magazin dünyasında yerini aldı.

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinin 9 Haziran Çarşamba günü ekranlara gelmesi bekleniyor. İlk sezonun ilk bölümlerinde yakalanan başarı, ilerleyen bölümlerde hikaye değişikliğinden dolayı reytingleri düşürmüştü. Dizinin sezon finali yapmadan ekranlara gelen son bölümleri ise reyting sıralamasında yer bile almıyordu.

Reytinglerinin düşüş yaşamasından dolayı sezon finali yerine final yaparak; ekranlara tamamen veda edeceği düşünülmüştü fakat dizi sosyal medyadaki etkileşimini ön planda tutarak dizinin vedası yerine sezon finali yapması kararı alınmıştı. Dizinin yeniden ekranlara döneceği kısa bir süre önce yayınlanan fragmanla birlikte ortaya çıktı. Peki, Kanal D nasıl bir atakta bulundu?

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26 May 2021 - 19:05 Ankara- Magazin

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