Sen Çal Kapımı’ya Tarihin En Büyük Kaosu! Kanal D Tüm Planları Değiştirdi, Hande Erçel ve Bürsin Hayranları Kalp Krizi Geçirebilir!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde tarihin en büyük kaosu yaşandı. Kanal D tüm planları değiştirdi. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları konu hakkında; “Hande Erçel ve Kerem Bürsin kalp krizi geçirecek. Bu kadar talihsizlik üst üste gelmemeliydi” sözlerini dile getirdi. Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu olay, magazin dünyasında yerini aldı.
Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinin 9 Haziran Çarşamba günü ekranlara gelmesi bekleniyor. İlk sezonun ilk bölümlerinde yakalanan başarı, ilerleyen bölümlerde hikaye değişikliğinden dolayı reytingleri düşürmüştü. Dizinin sezon finali yapmadan ekranlara gelen son bölümleri ise reyting sıralamasında yer bile almıyordu.
Reytinglerinin düşüş yaşamasından dolayı sezon finali yerine final yaparak; ekranlara tamamen veda edeceği düşünülmüştü fakat dizi sosyal medyadaki etkileşimini ön planda tutarak dizinin vedası yerine sezon finali yapması kararı alınmıştı. Dizinin yeniden ekranlara döneceği kısa bir süre önce yayınlanan fragmanla birlikte ortaya çıktı. Peki, Kanal D nasıl bir atakta bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.