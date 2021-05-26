Sen Çal Kapımı’ya Tarihin En Büyük Kaosu! Kanal D Tüm Planları Değiştirdi, Hande Erçel ve Bürsin Hayranları Kalp Krizi Geçirebilir!

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinin 9 Haziran Çarşamba günü ekranlara gelmesi bekleniyor. İlk sezonun ilk bölümlerinde yakalanan başarı, ilerleyen bölümlerde hikaye değişikliğinden dolayı reytingleri düşürmüştü. Dizinin sezon finali yapmadan ekranlara gelen son bölümleri ise reyting sıralamasında yer bile almıyordu.

Reytinglerinin düşüş yaşamasından dolayı sezon finali yerine final yaparak; ekranlara tamamen veda edeceği düşünülmüştü fakat dizi sosyal medyadaki etkileşimini ön planda tutarak dizinin vedası yerine sezon finali yapması kararı alınmıştı. Dizinin yeniden ekranlara döneceği kısa bir süre önce yayınlanan fragmanla birlikte ortaya çıktı. Peki, Kanal D nasıl bir atakta bulundu?



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