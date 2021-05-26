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- 26 May 2021 - 19:35 G: 26 May 2021 - 19:56

Esra Erol’da Mide Bulandırıp, Kusturmaya Oynatan Olay! Eş – Kardeş İlişkisi “Yazıklar Olsun” Dedirtti! Tam 6 Saat Boyunca…

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da skandal bir olay yaşandı! Mide bulandırıp, kusturmaya oynatan rezillik ise sosyal medyada ve magazin dünyasında yankılanmaya başladı. Eş ve kardeş ilişkisini görenler “Yazıklar olsun” dedi. Mualla Hanım’ın sözleri ise kulaklardan uzun bir süre silinmeyecek cinsten oldu! Tam 6 saat boyunca…

Kısa bir süre önce Mualla Hanım, Esra Erol’a katılarak gündeme bomba gibi düşmüştü. Mualla Hanım, eşine boşanma davası açtığını, eşinin kendisine nafaka vermediğini açıklamış ve skandala imzasını atmıştı! Esra Erol, neden boşanma davası açtığını sorunca; “Eşim, kardeşimin eşiyle kaçtı. Erkek kardeşim buna inanmak istemedi ama ben kanıtları ortaya çıkarınca sonunda her şey ortaya çıktı” sözlerini dile getirmişti.

Eşiyle sorun yaşadığını, 9 yaşındaki çocuklarının okuluna eşinin ve kardeşinin eşinin el ele geldiğini dile getirdi. “Böyle bir rezillik olabilir mi Esra Hanım” sözleriyle gündeme düşen Mualla Hanım, skandal olayları tek anlattı.

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26 May 2021 - 19:35 Ankara- Yaşam

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