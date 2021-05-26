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- 26 May 2021 - 19:50 G: 26 May 2021 - 20:25

Acun Ilıcalı Öyle Bir Müjde Verdi ki; Milyonlar Çıldırdı! Uzun Yılların Müjdesi Yine Acun’dan, Yine Acun’dan! “Helal Be Sana”

TV8 ve Tv8,5 kanalların sahibi olan ve Exxen’deki çalışmalarıyla ününe ün katan başarılı isim Acun Ilıcalı, öyle bir müjde verdi ki, milyonlar çıldırdı! Uzun yıllardır ekranlarda olması beklenen dizinin yeniden başlayacağını duyuran Acun Ilıcalı ise “Helal be sana”, “Çok kral adam yemin ederim” gibi yorumları arka arkaya aldı.

Yaklaşık olarak 40 gün sonra ekranlardaki macerasını bitirecek olan Survivor yarışmasının hemen arkasından başlayacak Masterchef ya da O Ses Türkiye’nin çalışmaları başlamadan Acun Ilıcalı, milyonları çılgına çevirecek olan müjdeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Uzun zamandır birbirinden farklı iddialara konu olan dizinin yeniden ekranlardaki yerini alacağını duyuran Acun Ilıcalı ise kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yerini alan ve başarılı bir şekilde adını tüm dünyaya duyuran Acun Ilıcalı, milyonlarca kişinin merakla beklediği haberi duyurdu. Birbirinden yetenekli isimlerin bir arada yer aldığı dizi için kısa bir süre sonra çalışmaları başlatacak olan Acun Ilıcalı, “Efsane geri dönüyor” notunu da düştü. Peki, hangi dizi yeniden seyircisiyle buluşacak?

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26 May 2021 - 19:50 Ankara- Yaşam

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