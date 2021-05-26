Sen Çal Kapımı Tarihi Kaosun Öncesinde Sürpriz Vermişti! O Canlandıracak, Her Şey Yeni Transferle Çalkalandı! “Yok Artık” Neler Oluyor?
FOX TV Ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümleri 9 Haziran’dan itibaren yayınlanmaya başlayacak. Dizinin yeni sezonunda ise birçok kişi ayrılırken birçok kişide diziye giriş yapıyor! Haziran ayının ilk haftası ekranlara gelecek olan başarılı dizinin yeni sezonu beklenirken dizi hakkında kabus gibi bir haberde verilmişti.
Yeni sezona başlayacak olan dizinin Sadakatsiz dizisiyle çakışması, reytinglerinin düşeceğini işaret ederken; Sadakatsiz dizisinin de Eylül ayında başlamasıyla dizinin final yapacağı ihtimali seyircisine büyük bir şok yaşatmıştı. Haziran ayında ekranlara gelecek olan dizinin sadece 3 ay ekranlarda kalıp, yeniden veda edecek olması ise “Yok artık” dedirtti.
Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Sen Çal Kapımı dizisinde neler olacağı büyük merak konusu oldu. Eda ve Serkan’ın çocuklarına hayat verecek kız çocuğu fragmanda gösterilmiş olmasa bile Maya Başol, olacağı biliniyordu. Bunun yanında Eda’nın çocuğunun adının da Kiraz olacağı hakkında iddialar gündeme gelmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.