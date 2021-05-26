Sen Çal Kapımı Tarihi Kaosun Öncesinde Sürpriz Vermişti! O Canlandıracak, Her Şey Yeni Transferle Çalkalandı! “Yok Artık” Neler Oluyor?

Yeni sezona başlayacak olan dizinin Sadakatsiz dizisiyle çakışması, reytinglerinin düşeceğini işaret ederken; Sadakatsiz dizisinin de Eylül ayında başlamasıyla dizinin final yapacağı ihtimali seyircisine büyük bir şok yaşatmıştı. Haziran ayında ekranlara gelecek olan dizinin sadece 3 ay ekranlarda kalıp, yeniden veda edecek olması ise “Yok artık” dedirtti.

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Sen Çal Kapımı dizisinde neler olacağı büyük merak konusu oldu. Eda ve Serkan’ın çocuklarına hayat verecek kız çocuğu fragmanda gösterilmiş olmasa bile Maya Başol, olacağı biliniyordu. Bunun yanında Eda’nın çocuğunun adının da Kiraz olacağı hakkında iddialar gündeme gelmişti.



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