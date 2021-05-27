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27 May 2021 - 23:02

Yasaklar Ne Zaman Bitecek 2021 Sokağa Çıkma Yasağı Bitiyor Mu? 1 Haziran'da Kısıtlamalar Kalkacak Mı?

Koronavirüs salgını yüzünden Türkiye genelinde vaka sayılarının azaltılması ve salgının bulaşmasının önlenmesi için tedbirler yürürlükte bulunuyor. Buna göre halihazırda akşam saat 21.00’den sonra sabah saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması bulunurken aynı zamanda hafta sonları da tam gün sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Ancak Haziran ayının yaklaşması ile kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağı merak konusu oldu.