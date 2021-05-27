Yasaklar Ne Zaman Bitecek 2021 Sokağa Çıkma Yasağı Bitiyor Mu? 1 Haziran'da Kısıtlamalar Kalkacak Mı?
Koronavirüs salgını yüzünden Türkiye genelinde vaka sayılarının azaltılması ve salgının bulaşmasının önlenmesi için tedbirler yürürlükte bulunuyor. Buna göre halihazırda akşam saat 21.00’den sonra sabah saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması bulunurken aynı zamanda hafta sonları da tam gün sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Ancak Haziran ayının yaklaşması ile kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağı merak konusu oldu.
Daha önce 17 gün süren tam kapanma dönemi ardından yapılan açıklamaya göre haziran ayında normalleşme adımlarının atılacağının hükümet cephesi tarafından açıklanması sonrasında gözler şimdi hükümete çevrildi.
27 May 2021 - 23:02 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.