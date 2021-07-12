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12 Tem 2021 - 20:16

Osman Gazi’nin Çınar rüyası nedir! Osman Gazi'nin kalbinde büyüyen Çınarın Türk tarihindeki yeri.. Çınar neyin sembolü?

Osmanlı'nın Bilinmeyen Özelliği: Çınar Ağacı. Çınar ağacı sadece bir ağaç türü olarak değil, aynı zamanda tarihin en önemli devletlerinden birisi olan Osmanlı Devleti’nin sembolü olarak da öne çıkıyordu. Özellikle tarihsel yerleşim olarak eski olan kentlerde çınar ağaçları çok yaygın olarak kullanılmıştır. Ancak kent meydanlarında çınar ağaçları kendiliğinden oluşmamış, bizzat çınar ağaçlarının dikilmesi ile var olmuşlardır.