Osman Gazi’nin Çınar rüyası nedir! Osman Gazi'nin kalbinde büyüyen Çınarın Türk tarihindeki yeri.. Çınar neyin sembolü?
Osmanlı'nın Bilinmeyen Özelliği: Çınar Ağacı. Çınar ağacı sadece bir ağaç türü olarak değil, aynı zamanda tarihin en önemli devletlerinden birisi olan Osmanlı Devleti’nin sembolü olarak da öne çıkıyordu. Özellikle tarihsel yerleşim olarak eski olan kentlerde çınar ağaçları çok yaygın olarak kullanılmıştır. Ancak kent meydanlarında çınar ağaçları kendiliğinden oluşmamış, bizzat çınar ağaçlarının dikilmesi ile var olmuşlardır.
Çınar ağaçları Türk tarihi açısından önemli bir yer tutuyor. Aslında her millete göre semboller de değişiyor. Örneğin Ruslar için ayı önemli bir figür iken Japonlar için de kiraz ağacı önemli bir sembol olarak öne çıkıyor. Türkler için hayvanlarda kurt öne çıkarken bitkilerde ise çınar ağacı önemli bir yer tutuyor.
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12 Tem 2021 - 20:16 - Kültür - Sanat
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.