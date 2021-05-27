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- 27 May 2021 - 22:38 G: 27 May 2021 - 22:39

Osman Gazi’nin rüyası! Osman Gazi'nin kalbinde büyüyen Çınarın Türk tarihindeki yeri

Osmanlı'nın Bilinmeyen Özelliği: Çınar Ağacı. Çınar ağacı sadece bir ağaç türü olarak değil, aynı zamanda tarihin en önemli devletlerinden birisi olan Osmanlı Devleti’nin sembolü olarak da öne çıkıyordu. Özellikle tarihsel yerleşim olarak eski olan kentlerde çınar ağaçları çok yaygın olarak kullanılmıştır. Ancak kent meydanlarında çınar ağaçları kendiliğinden oluşmamış, bizzat çınar ağaçlarının dikilmesi ile var olmuşlardır.

Çınar ağaçları Türk tarihi açısından önemli bir yer tutuyor. Aslında her millete göre semboller de değişiyor. Örneğin Ruslar için ayı önemli bir figür iken Japonlar için de kiraz ağacı önemli bir sembol olarak öne çıkıyor. Türkler için hayvanlarda kurt öne çıkarken bitkilerde ise çınar ağacı önemli bir yer tutuyor.

27 May 2021 - 22:38 - Kültür - Sanat

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