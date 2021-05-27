Hande Erçel ve Kere Bürsin’in Bileti Kesildi! Artık İkili Yan Yana Gelmeyecek! Bu İlkin Sonu Olacak! Artık İhtimalleri Kalmadı...
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in bileti resmen kesildi! İkilinin bir daha yan yana gelme ihtimalinin kalmadığı ise resmen açıklandı. İlkin sonu olan Sen Çal Kapımı, Kerem Bürsin ve Hande Erçel’i bir daha bir araya getirmeyecek. Peki, ama nasıl?
Dizinin sezon finali yapmasıyla ikili Maldivler tatile çıkmış ve dönüşte de el ele görüntülenmişlerdi. Uyumlarından dolayı sık sık ikili hakkında aşk dedikoduları çıkıyordu. Hande Erçel ve Kerem Bürsin ise böyle bir şeyin olmadığını dile getiriyorlardı. İkili en son muhabirlere bir açıklama yapmış ve konu hakkında açıklama yapmışlardı.
Her şeyin yolunda olduğunu dile getiren ikilinin mutlulukları da gözlerinden okunuyordu. Sen Çal Kapımı 9 Haziran’da ekranlarda yerini alırken; başrol oyuncuları olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin ise bu sefer arkadaş olarak değil, sevgili olarak ekranlardaki yerini alacaklar. Eylül ayında Sadakatsiz dizisinin başlamasıyla final yapacağı düşünülen dizinin yaklaşık olarak 12 bölüm ekranlarda olacağı düşünülüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.