Survivor Steven’dan Acun Ilıcalı’yı Kışkırtacak Yorum! Mavi Takımın Hayalleri Suya Düştü, Dengeler Değişti! Ödülü Kazandılar Ama Cezaları Büyük Olacak!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Steven’dan Acun Ilıcalı’yı kışkırtacak sözler geldi! Mavi takımın hayaller suya düşerken; dengelerde değişti. Ödülü kazandılar ama cezalarının büyük olacağı yorumları ise arka arkaya geldi. Her bölümünde farkı bir heyecan yaşatan yarışmanın son bölümünde ise market oyunu oynandı.
Kırmızı takımla birlikte oyun oynayan Mavi takım ise oyunu kazandılar ve market ödülünü resmen kaptılar. Kırmızı takımın yaptığı sembol devirme hatası yüzünden ödülü kaybedilirken; Mavi takım ise ödülün keyfini çıkarttı. Mavi takımda bulanan Steven’ın sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı. Peki, Steven neler dedi?
Steven’ın sözleri ise “Son zamanlarda kazandığımız tüm oyunların market ödülleri çok hoşuma gidiyor. Tadı çok güzeldi. Uzun zamandır böyle bir şey yemiyorduk, hepimiz için harika oldu. Dürüm yaparak yedim ben onu. Zaten kebapları çok seviyorum ben” sözlerini dile getirdi. Devamında ise iddialara göre Acun Ilıcalı’yı kışkırtacak sözlere yer verdiği iddia edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.