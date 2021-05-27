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- 27 May 2021 - 15:35 G: 27 May 2021 - 15:43

Survivor Steven’dan Acun Ilıcalı’yı Kışkırtacak Yorum! Mavi Takımın Hayalleri Suya Düştü, Dengeler Değişti! Ödülü Kazandılar Ama Cezaları Büyük Olacak!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Steven’dan Acun Ilıcalı’yı kışkırtacak sözler geldi! Mavi takımın hayaller suya düşerken; dengelerde değişti. Ödülü kazandılar ama cezalarının büyük olacağı yorumları ise arka arkaya geldi. Her bölümünde farkı bir heyecan yaşatan yarışmanın son bölümünde ise market oyunu oynandı.

Kırmızı takımla birlikte oyun oynayan Mavi takım ise oyunu kazandılar ve market ödülünü resmen kaptılar. Kırmızı takımın yaptığı sembol devirme hatası yüzünden ödülü kaybedilirken; Mavi takım ise ödülün keyfini çıkarttı. Mavi takımda bulanan Steven’ın sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı. Peki, Steven neler dedi?

Steven’ın sözleri ise “Son zamanlarda kazandığımız tüm oyunların market ödülleri çok hoşuma gidiyor. Tadı çok güzeldi. Uzun zamandır böyle bir şey yemiyorduk, hepimiz için harika oldu. Dürüm yaparak yedim ben onu. Zaten kebapları çok seviyorum ben” sözlerini dile getirdi. Devamında ise iddialara göre Acun Ilıcalı’yı kışkırtacak sözlere yer verdiği iddia edildi.

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27 May 2021 - 15:35 Ankara- Yaşam

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