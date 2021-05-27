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- 27 May 2021 - 15:44 G: 27 May 2021 - 15:45

Türk Hava Kuvvetleri Süper Ay Fırsatını Kaçırmadı! Savaş Jetlerinden Harika Görsel Geldi!

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu geceyi Türk Hava Kuvvetleri kaçırmadı. Süper Ay, Türk savaş uçakları ile güzel bir görüntü oluşturdu. İşte o görseller...

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Türk Savaş uçaklarıyla güzel bir görüntü oluşturdu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından "Ay da tutulsa, Süper Ay da olsa onlar hep orada" ifadesiyle paylaşılan fotoğrafta, F-16'lar ile "Süper Ay" beraber yer aldı.

27 May 2021 - 15:44 AA Ankara- Gündem

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