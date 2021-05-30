Müge Anlı Bile Korkudan Titredi! Oğlu Her Şeyi İtiraf Etti! Babasının Yaptıkları Ağızları Açık Bıraktı! Satırla...

Anne ve babasının günlerdir ortada olmadığını, başlarına bir şey geldiğinden korktuğunu belirten Yusuf Bey, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı ve yardım istedi. Anne ve babasından haber alamadığını dile getiren Yusuf Bey ise kayıp olarak aradığı babasının seri katil olduğunu dile getirdi!

Ellerine geçen bir mektupta "Sana bir fırsat veriyorum. Ya beni öldür, ya da öldürtür. Yüzleştikten sonra seni öldüreceğim. Şerefim ve namusun için herkese ibret olsun diye yapacağım" yazdığını dile getiren isim ise dikkatleri üzerine çekti.



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