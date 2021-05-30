Müge Anlı Bile Korkudan Titredi! Oğlu Her Şeyi İtiraf Etti! Babasının Yaptıkları Ağızları Açık Bıraktı! Satırla...
ATV ekranlarının en sevilen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Müge Anlı'yı korkutan bir cinayet itirafı gündeme geldi. Anne ve babasını arayan genç, babasının yaptıklarını canlı yayında tek tek anlattı! Satırla işlediği cinayetten, uyuşturucu için yaptıklarına kadar her detayı anlatan genç, ağızları açık bıraktı!
Anne ve babasının günlerdir ortada olmadığını, başlarına bir şey geldiğinden korktuğunu belirten Yusuf Bey, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı ve yardım istedi. Anne ve babasından haber alamadığını dile getiren Yusuf Bey ise kayıp olarak aradığı babasının seri katil olduğunu dile getirdi!
Ellerine geçen bir mektupta "Sana bir fırsat veriyorum. Ya beni öldür, ya da öldürtür. Yüzleştikten sonra seni öldüreceğim. Şerefim ve namusun için herkese ibret olsun diye yapacağım" yazdığını dile getiren isim ise dikkatleri üzerine çekti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İsmai̇l Uçak - ALKOLE UYUŞTURUCU MADDELERE VE KUMARA HAYIR.
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.