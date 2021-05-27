Serenay Sarıkaya’dan Kabus Gibi Haber! Hayaller Suya Düştü, Üzerini Çizdi! Tam 2,5 Yıldır Bunu Bekliyorlardı, Alınan Karar…

Cem Yılmaz ile birlikteliğini noktalanırmış olan Serenay Sarıkaya daha sonra bir iş adamıyla aşk yaşadığı hakkında iddialara karışmıştı. İddiaları yalanlayan Serenay Sarıkaya, "Görüntülendiğim yer benim evim. Arkadaşlarımla bir araya gelmek kadar doğal bir şey olamaz. Her seferinde çıkan aynı haberleri yalanlamak istemiyorum” sözlerini dile getirdi.

Uzun bir süredir pandemiden dolayı askıya alınan proje hakkında ilk kez açıklama yapan başarılı oyuncu, şok etkisi yarattı. Sevenlerinin uzun bir süredir projeden çekildiğini açıklayan Serenay Sarıkaya şimdilerde ise Netflix’te yayınlanacak olan Şahmeran dizisi için çalışmalara başladı.



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

