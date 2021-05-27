Serenay Sarıkaya’dan Kabus Gibi Haber! Hayaller Suya Düştü, Üzerini Çizdi! Tam 2,5 Yıldır Bunu Bekliyorlardı, Alınan Karar…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya’dan kabus gibi haber geldi. Sosyal medya üzerinden duyurduğu acı haber kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Hayranlarının hayalleri suya düşerken, bir yapımın üzerini çizdiğini açıklamış oldu. Tam tamına 2,5 yıldır beklenen proje hakkında konuşan güzel oyuncu şok etti.
Cem Yılmaz ile birlikteliğini noktalanırmış olan Serenay Sarıkaya daha sonra bir iş adamıyla aşk yaşadığı hakkında iddialara karışmıştı. İddiaları yalanlayan Serenay Sarıkaya, "Görüntülendiğim yer benim evim. Arkadaşlarımla bir araya gelmek kadar doğal bir şey olamaz. Her seferinde çıkan aynı haberleri yalanlamak istemiyorum” sözlerini dile getirdi.
Uzun bir süredir pandemiden dolayı askıya alınan proje hakkında ilk kez açıklama yapan başarılı oyuncu, şok etkisi yarattı. Sevenlerinin uzun bir süredir projeden çekildiğini açıklayan Serenay Sarıkaya şimdilerde ise Netflix’te yayınlanacak olan Şahmeran dizisi için çalışmalara başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.